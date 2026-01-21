Una bala perdida ingresó al cuarto de un niño de 7 años en la tarde de este martes en Malvín Norte, Montevideo. El menor se encontraba en la habitación cuando el proyectil atravesó el vidrio.
Bala perdida ingresó al cuarto de un niño en Malvín Norte y la rotura del vidrio de una ventana lo hirió
El niño de 7 años tuvo lesiones visibles en la cara y en un pie.
La madre llamó al 911 y policías trasladaron al menor hacia el Hospital Pereira Rossell, donde los médicos observaron lesiones en el rostro y en un pie. Se encuentra fuera de peligro.
Su diagnóstico fue astilla de vidrio en el dedo del pie izquierdo y laceraciones en la cara, señala la información policial a la que accedió Subrayado.
Seguí leyendo
Avión de Fuerza Aérea que trasladaba a niño picado por escorpión abortó el despegue por un ave en un motor
No hay novedad acerca del autor del disparo. En tanto, la Policía Científica trabajó en la escena y, en una vereda, los efectivos hallaron cuatro casquillos.
Temas de la nota
Lo más visto
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF
TENSIÓN EN EUROPA
Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
CIUDAD DE FLORIDA
Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Nubel Cisneros anunció 10 días con mucho calor, libres de lluvias y que en el norte la térmica puede llegar a 50°
"No se bajaron para asistirme"
Dejá tu comentario