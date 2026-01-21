Bala perdida ingresó al cuarto de un niño en Malvín Norte y la rotura del vidrio de una ventana lo hirió

Una bala perdida ingresó al cuarto de un niño de 7 años en la tarde de este martes en Malvín Norte, Montevideo. El menor se encontraba en la habitación cuando el proyectil atravesó el vidrio.

La madre llamó al 911 y policías trasladaron al menor hacia el Hospital Pereira Rossell, donde los médicos observaron lesiones en el rostro y en un pie. Se encuentra fuera de peligro.

Su diagnóstico fue astilla de vidrio en el dedo del pie izquierdo y laceraciones en la cara, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

No hay novedad acerca del autor del disparo. En tanto, la Policía Científica trabajó en la escena y, en una vereda, los efectivos hallaron cuatro casquillos.