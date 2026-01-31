Regresan este sábado a Uruguay los 31 bomberos que ayudaron a combatir incendios en Chile

Este sábado regresan a Uruguay los 31 bomberos que viajaron a Chile para colaborar en el combate a los incendios forestales que afectan al sur de ese país. La llegada del avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya está prevista para las 17 horas, luego de despegar desde la ciudad de Concepción.

Los efectivos uruguayos arribaron a Chile el viernes 23 de enero y comenzaron ese mismo día las tareas en la región del Biobío. Según informó la Dirección Nacional de Bomberos, durante los primeros días realizaron planificación operativa, reconocimiento de la topografía y trabajos de ataque indirecto, con la construcción de cortafuegos mediante herramientas manuales, en coordinación con brigadas forestales chilenas.

El director del Sinae, Leandro Palomeque, indicó a Subrayado que el despliegue estaba previsto hasta el 31 de enero. Los bomberos trabajaron acompañados por equipos médicos y llevaron equipamiento manual y una camioneta de la institución. El acuerdo entre ambos países estableció que Uruguay se hiciera cargo del traslado aéreo, los seguros de vida y el equipamiento, mientras que Chile proporcionó alojamiento y alimentación. Las tareas se desarrollaron únicamente durante el día.

Incendios en Chile: situación actual.

La Justicia de Chile dispuso arresto domiciliario nocturno para un hombre de 39 años, detenido como presunto responsable del incendio más grave registrado desde el 17 de enero. La medida fue ordenada por el juez Carlos Aguayo, del juzgado de garantía de Concepción.

Según la fiscalía chilena, el imputado provocó el incendio al manipular de forma negligente una chimenea adaptada para cocinar, en una vivienda que estaba cuidando en una zona rural de la región del Biobío. Aunque el fuego inicial fue controlado, el viento trasladó brasas que derivaron en un incendio de gran magnitud que afectó a Lirquén y se extendió a Tomé y Penco.

Hasta el momento, se registran 21 personas fallecidas, la mayoría en Lirquén, además de más de 21.700 damnificados. El fuego destruyó unas 3.000 viviendas y arrasó cerca de 42.000 hectáreas en las regiones de Biobío, Ñuble y la Araucanía. La fiscalía imputó al detenido por homicidio no intencional y quema de bosque, mientras que su defensa sostuvo que no existió intención de provocar el incendio.