Niño de 1 año está en CTI tras caer en una piscina en establecimiento rural en Tacuarembó

Un niño de 1 año está en CTI tras caer en una piscina de un establecimiento rural próximo a Paso de los Toros, en el departamento de Tacuarembó.

El pequeño fue recatado, pero el accidente doméstico le causó traumatismo de cráneo y sufrió principio de ahogamiento, por lo que fue derivado de urgencia al hospital de la ciudad y de inmediato trasladado al Hospital Regional de Tacuarembó.