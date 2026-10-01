Un niño de 1 año está en CTI tras caer en una piscina de un establecimiento rural próximo a Paso de los Toros, en el departamento de Tacuarembó.
Niño de 1 año está en CTI tras caer en una piscina en establecimiento rural en Tacuarembó
El accidente doméstico ocurrió en las últimas horas próximo a Paso de los Toros. El pequeño está con ventilación y evoluciona favorablemente.
El pequeño fue recatado, pero el accidente doméstico le causó traumatismo de cráneo y sufrió principio de ahogamiento, por lo que fue derivado de urgencia al hospital de la ciudad y de inmediato trasladado al Hospital Regional de Tacuarembó.
El niño permanece internado en CTI con ventilación y evoluciona favorablemente.
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