Niña que recibió golpiza en Escuela 98 de Paysandú pasó a internación domiciliaria: "Está angustiada, triste", dijo la madre

Fue dada de alta del centro de salud Valentina, la niña que fue agredida por otras menores en la Escuela N° 98, del departamento de Paysandú.

El corresponsal de Subrayado, Pablo Blanc, informó que la niña deberá permanecer internada en su domicilio hasta que le puedan volver a realizar una nueva tomografía. Valentina se perderá el último tramo escolar del año y además, las actividades de egreso.

En el mediodía de este lunes, padres de alumnos de dicho centro educativo realizaron una manifestación en reclamo de seguridad. Además, Ademu se congregó frente a la Inspección Departamental de Primaria y decretó un paro de 24 horas.

La mamá de la menor dijo a Subrayado que los médicos decidieron enviar a la niña a la casa con el mismo reposo absoluto que hacía en el centro de salud. Le permitieron pararse e ir al baño sola y agregar sólidos a la comida.

"Ella está angustiada, triste, pensando cosas que no son. Se siente culpable. Está triste porque no puede terminar su año escolar, ella está en 6°, se quería despedir de sus amigos, egresarse, pintar la túnica".

Y agregó: Tiene muchos sentimientos encontrados (...) yo más que nada tengo miedo de que pueda volver a pasar algo".

La mamá dijo que a medida que la niña se sienta bien va a tener acompañamiento psicológico. "Lo que ella vivió fue un hecho traumático".

El caso

Una nueva situación de violencia en un centro educativo tuvo lugar el pasado 20 de noviembre en Paysandú. La familia de una niña de 12 años denuncia que la menor recibió una golpiza en la institución, además afirman que no es la primera vez que sucede.

A raíz de los golpes, la alumna sufrió traumatismos en el bazo por lo que se encuentra internada.

El corresponsal de Subrayado, Pablo Blanc, informó que dos niñas golpearon a otra contra el inodoro, cuando Valentina ingresó y vio lo que sucedía, la salvó. Ante esto, las agresoras le dijeron a Valentina que iban a venir otras niñas y que le iban a pegar.

La menor le contó a su madre sobre la amenaza que había recibido y esta le explicó lo sucedido a la maestra, al día siguiente la niña fue a la escuela pensando que no iba a suceder nada.

Sin embargo, durante el recreo cuatro menores ingresaron y agredieron a Valentina.

Por su parte, la inspectora encargada de Despacho, Mónica Acuña, dijo que están al tanto de la situación y comenzaron las acciones de forma inmediata.

"Se tomaron todas las precauciones correspondientes, se realizó la denuncia policial que correspondía, se llamó a la emergencia y se atendió a la niña (...) la directora y la inspectora están en comunicación permanente con la familia".