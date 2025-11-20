RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESCUELA RURAL N° 11- ARTIGAS

"Estos gestos no son comunes más en nuestro medio", dijo madre de alumno cuyo maestro le regaló su bicicleta

Isamara Furtado, dijo que el gesto que tuvo el maestro con su hijo son cosas que no están pasando. "Hay cosas que hay que destacar, estos gestos no son comunes más en nuestro medio, un pueblito que es chico, alejado de la ciudad".

bici-artigas-historia
artigas-familia-bicicltea

Alan es alumno de la Escuela Rural N°11, ubicada en Paguero, un paraje en lo profundo del departamento de Artigas. Su maestro le regaló su bicicleta y el hecho generó amplias repercusiones a nivel nacional.

El maestro Rodrigo Martínez dijo a Subrayado que le sorprendió la trascendencia que tuvo el hecho y la carta que le escribió a su alumno.

"El gesto estoy seguro que otras personas lo van a repetir. Una bicicleta que la tenía hacía mucho tiempo, que recorrió muchos kilómetros para llegar a la escuela. Cuando empezó el año no tenía vehículo propio, mi señora es maestra también en Artigas y ella utilizaba el auto que tenemos para la familia".

maestro rural regalo su bicicleta a un alumno: vos podes llegar lejos, mucho mas lejos de lo que imaginas
Y agregó: "Recorría 60 kilómetros de casa que yo vivo en el Pintado Grande hasta la escuela".

Isamara comentó que viven a unos 20 kilómetros de la escuela y que el camino es de piedra y está muy feo por lo que demoran una hora en llegar. La familia vive y trabaja en una estancia hace 11 años.

Por su parte, Alan manifestó que vivir en esa zona es tranquilo. "Nadie te molesta, no hay ruidos de vehículos y si cruza algún vehículo es muy difícil".

El próximo año comienza la escuela agraria. "No voy a extrañar tanto porque tengo a mi compañero que estudiaba en la misma escuela que yo".

HISTORIA FAMILIA

