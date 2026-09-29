Una niña de Durazno que padece una enfermedad degenerativa necesita ayuda económica para realizarse un tratamiento en Italia.
Niña padece enfermedad degenerativa y necesita colaboración para recaudar USD 50.000 para viajar a Italia
Candela tiene 11 años y vive en Durazno. El avance de la patología ha hecho que esté en silla de ruedas y que no pueda hablar.
Laura Rodríguez del colectivo Granito de Arena contó que Candela, que hoy tiene 11 años, comenzó a padecer la enfermedad rara a partir de los 7.
Se reciben donaciones para poder viajar a Europa y poder costear el tratamiento que le mejoraría la calidad de vida de la niña.
Seguí leyendo
Inumet emitió advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes desde las 15 horas y hasta la medianoche
La familia de Candela necesita 50.000 dólares. Para colaborar están disponibles dos cuentas bancarias, cajas de ahorro del Banco República (BROU) en pesos y dólares.
Dólares: 000361867-00004.
Pesos: 000361867-00003.
Para más información: 099 361 969.
Temas de la nota
Lo más visto
PRECIOS AL ALZA
Ursea publicó los precios de referencia de los combustibles para octubre con subas en las naftas y el gasoil
DIJO QUE DESCONOCÍA ACTIVIDAD ILÍCITA DE LEIVA
Edil Gonzalo Gómez habló de su vínculo con Pablo Leiva: "No es mi asesor", dijo y reconoció que fue un error contratarlo
PARTIDO COLORADO
Para Ojeda, el caso del asesor de edil blanco que fue condenado "no significa" que el narco se introdujo en la política
POR CASO LEIVA Y EDIL BLANCO
Javier García: "Ni el Frente Amplio ni Fernando Pereira tienen autoridad política ni ética para emplazar al Partido Nacional"
LOS CERRILLOS
Dejá tu comentario