Niña padece enfermedad degenerativa y necesita colaboración para recaudar USD 50.000 para viajar a Italia

Una niña de Durazno que padece una enfermedad degenerativa necesita ayuda económica para realizarse un tratamiento en Italia.

Laura Rodríguez del colectivo Granito de Arena contó que Candela, que hoy tiene 11 años, comenzó a padecer la enfermedad rara a partir de los 7.

Se reciben donaciones para poder viajar a Europa y poder costear el tratamiento que le mejoraría la calidad de vida de la niña.

La familia de Candela necesita 50.000 dólares. Para colaborar están disponibles dos cuentas bancarias, cajas de ahorro del Banco República (BROU) en pesos y dólares. Dólares: 000361867-00004. Pesos: 000361867-00003. Para más información: 099 361 969.

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