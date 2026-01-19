Niña fue mordida por un pitbull de su familia en Ciudad del Plata; en 2025 hubo unas 4 mil denuncias por casos similares

Una niña fue atacada por un perro pitbull en Ciudad del Plata . Fue dada de alta y el animal es de la familia, que por el momento no ha decidido tomar medidas, indicó Gonzalo Simone, titular de la Unidad de Bienestar Animal de la Intendencia de San José.

"Aquí en San José tenemos en el ex zoológico departamental un lugar para darle transitorio a esos animales, y a cualquier animal en situación problemática, para readecuarlos. Pero si el tutor no quiere utilizar la herramienta, bueno", dijo el director la unidad.

Además, brindó recomendaciones para cuando una persona es mordida: "Ir al prestador de salud e insistir que el prestador de salud, porque no siempre lo hacen, debe reportar al Ministerio de Salud Pública, porque por lo menos por diez días hay que hacer un seguimiento".

Esteban Vieta, presidente del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) señaló que es una problemática a nivel nacional. El tema está en tratativas a nivel del Poder Legislativo y esperan avances. En 2025 fueron más de 4 mil denuncias.

Entre los puntos está sobre la mesa prohibir determinadas razas y un documento de manejo del animal.

"Son animales mayores a 20 kilos, donde su morfología y su fuerza puede generar daños con mayores características hacia las personas. Los legisladores de los distintos partidos han colocado sobre la mesa si tiene que haber una tenencia especial para estos animales, si prohibir determinadas razas dentro de nuestro país, como otros países también lo han hecho, pero esta discusión se retoma ahora en febrero, porque los casos que se vienen dando son muy importantes", señaló Vieta.

Respecto a un documento de manejo del animal, indicó que los responsables de estas situaciones son los tenedores de estos perros y que lo que buscan con esto es que "las personas tengan que instruirse para el manejo de estos perros que son un poco más agresivos".

También considera que debe haber "endurecimiento de sanciones" para los responsables de estos perros y la exigencia de que "no estén sueltos en la calle, salgan con bozal y correa".