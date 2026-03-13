Protectora de animales Ecqus y Municipio F rescataron a los perros abandonados en la casa de Jonathan Correa

Este viernes en la mañana la protectora animal Ecqus, en coordinación con el Municipio F , rescató a los seis perros que estaban solos en la casa donde vivía Jonathan, el adolescente asesinado por su padre el viernes pasado.

Mingo, el perro compañero de Jonathan, es un ovejero que vivía con otros cinco perros pitbull que también sufrían violencia y maltratos

"Yo puse un aviso en las redes, pidiendo hogares, pero como no se concretó nada, decidimos el día de hoy, con el apoyo del Municipio F, que nos van a llevar a los perros hasta la chacra, hacernos cargo de ellos. El hombre los mataba a palos, literalmente. Por dichos de los vecinos. Inclusive en enero de este año mató a palos a uno de sus perros", dijo Andrea Silva, de la protectora de animales.

Seguí leyendo MSP confirmó que el 17 de marzo llegarán las vacunas contra la gripe y está todo listo para la vacunación

Desde la organización Ecqus exigen a los legisladores que el maltrato animal sea tipificado como delito.

"Es momento de que los señores legisladores se pongan una mano en el corazón y eviten futuras muertes. Quien mata a un animal, va a matar a otro ser indefenso", remarcó Andrea.

"Acá tenemos este cruza ovejero que era del niño, era de Jonathan, y en homenaje a él, vamos a cuidarlos hasta que se consigan hogares", añadió.

Según el relato de vecinos, los perros también sufrían malos tratos. "Parece que las crías las robaron el mismo día. No se sabe quién, obviamente, para vender. El hombre tenía acá un criadero clandestino y aparentemente los usaba para riñas de perros también".

Los animales serán vistos por veterinaria, puestos en caniles para que no se peleen y después estarán en adopción. El teléfono de contacto para interesados es 094815610.

En el operativo de esta mañana los perros estaban visiblemente asustados y no mostraron resistencia, una de las integrantes de la protectora animal explico cómo fue la maniobra y también una vecina valoró la acción como positiva.

Ecqus es una ONG con 32 años de trabajo en la protección de animales, disponen de un espacio abierto con 6 hectáreas de campo en la zona de Peñarol. Allí conviven unos 120 perros, también caballos y otros animales.

Laura González fue la encargada de hacer el primer contacto con los perros y logró sacarlos uno por uno, de forma pacífica.

"Yo cuando llegué acá, no había nadie todavía. Lo primero que hice fue ir a hablarles. Después sin miedo. Me metí para adentro y bueno. Hay que demostrarle al perro que no le tenés miedo y que no le vas a hacer daño. Eso por instinto lo olfatean", aseguró Laura.

Vecinos del lugar valoraron positivamente la acción. "Los animales también sufrían maltrato, algunos están lastimados, los cruzaba para venderlos. Está bueno que los lleven", dijo una mujer.

También este viernes un grupo de vecinos convocó una concentración en plaza Independencia y marchó hasta Fiscalía para pedir justicia por el adolescente asesinado.

"Él ya fue preso una vez, o sea puede ser procesado, porque no es inimputable, ya estuvo en prisión. Queremos pedir justicia por Jonathan", remarcó la vecina.