Homicidio de un militar en Durazno: hay una mujer detenida y orden de captura para el autor del crimen

Hay una mujer detenida en el marco de las investigaciones por el homicidio de un militar de 24 años en Durazno .

El joven, militar del Batallón 13, fue asesinado en las primeras horas del sábado, de un disparo en el cuello.

Fuentes del caso informaron a Subrayado que hay una mujer vinculada al hecho y orden de captura de un hombre que sería el autor del crimen.

La Policía investiga el hecho, que se vincula a un "conflicto personal" y no a enfrentamientos delictivos.

El subjefe de la Policía de Durazno, Alexis Duarte, informó el domingo que la víctima estaba en un local nocturno con otras personas, y que de allí se retiraron, recorrieron la zona céntrica y se fueron a una casa en el barrio La Calera. “Allí se da una discusión entre la víctima y una persona que es el presunto autor de este hecho, que le efectúa un disparo de arma de fuego en la zona de la garganta, ocasionándole la muerte”, relató.