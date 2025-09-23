RECIBÍ EL NEWSLETTER

Homicidio de un militar en Durazno: hay una mujer detenida y orden de captura para el autor del crimen

El asesinato ocurrió el sábado en el barrio La Calera. La víctima recibió un disparo en el cuello.

policia-patrullero-durazno

Hay una mujer detenida en el marco de las investigaciones por el homicidio de un militar de 24 años en Durazno.

El joven, militar del Batallón 13, fue asesinado en las primeras horas del sábado, de un disparo en el cuello.

Fuentes del caso informaron a Subrayado que hay una mujer vinculada al hecho y orden de captura de un hombre que sería el autor del crimen.

La Policía investiga el hecho, que se vincula a un "conflicto personal" y no a enfrentamientos delictivos.

El subjefe de la Policía de Durazno, Alexis Duarte, informó el domingo que la víctima estaba en un local nocturno con otras personas, y que de allí se retiraron, recorrieron la zona céntrica y se fueron a una casa en el barrio La Calera. “Allí se da una discusión entre la víctima y una persona que es el presunto autor de este hecho, que le efectúa un disparo de arma de fuego en la zona de la garganta, ocasionándole la muerte”, relató.

