Orsi y Alonso se reunieron con Infantino "para continuar trabajando en el sueño del Centenario 2030"

Yamandú Orsi e Ignacio Alonso mantuvieron un encuentro con el presidente de la FIFA , Gianni Infantino, en Nueva York .

En la instancia estuvieron presentes el canciller uruguayo Mario Lubetkin, el presidente de Paraguay Santiago Peña y el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino Claudio "Chiqui" Tapia.

"Excelente cumbre en Nueva York junto a Yamandú Orsi, Gianni Infantino, Alejandro Domínguez y grandes colegas. Un encuentro perfecto para continuar trabajando en el sueño del Centenario 2030, un proyecto que une a la región. ¡Seguimos adelante!", escribió el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol a través de su cuenta de la red social X.

Seguí leyendo Orsi en la ONU: "Toda guerra es criminal y merecerá siempre nuestra más visceral condena"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/nachoalonso33/status/1970632887851721180&partner=&hide_thread=false Excelente cumbre en Nueva York junto a @OrsiYamandu, Gianni Infantino,@agdws y grandes colegas. Un encuentro perfecto para continuar trabajando en el sueño del Centenario 2030, un proyecto que une a la región. ¡Seguimos adelante! pic.twitter.com/ctQPNv76NY — Ignacio Alonso Labat (@nachoalonso33) September 23, 2025

Por su parte, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, destacó la importancia de la instancia de cara al Mundial 20230.

"¡Creemos en un Mundial 2030 histórico! Gracias Presidente Gianni Infantino por recibirnos y compartir este camino hacia el Centenario de la mayor fiesta del fútbol. Queremos hacer un llamado a la unidad, a la creatividad y a Creer en Grande. Porque cuando el fútbol se vive entre todos, la fiesta es verdaderamente mundial".