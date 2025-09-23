RECIBÍ EL NEWSLETTER
NUEVA YORK

Orsi y Alonso se reunieron con Infantino "para continuar trabajando en el sueño del Centenario 2030"

El presidente Yamandú Orsi y el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Ignacio Alonso participaron de una instancia con el titular de la FIFA en Nueva York.

En la instancia estuvieron presentes el canciller uruguayo Mario Lubetkin, el presidente de Paraguay Santiago Peña y el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino Claudio "Chiqui" Tapia.

"Excelente cumbre en Nueva York junto a Yamandú Orsi, Gianni Infantino, Alejandro Domínguez y grandes colegas. Un encuentro perfecto para continuar trabajando en el sueño del Centenario 2030, un proyecto que une a la región. ¡Seguimos adelante!", escribió el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol a través de su cuenta de la red social X.

Crédito: ONU. Yamandú Orsi ante la ONU.
Orsi en la ONU: "Toda guerra es criminal y merecerá siempre nuestra más visceral condena"
Por su parte, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, destacó la importancia de la instancia de cara al Mundial 20230.

"¡Creemos en un Mundial 2030 histórico! Gracias Presidente Gianni Infantino por recibirnos y compartir este camino hacia el Centenario de la mayor fiesta del fútbol. Queremos hacer un llamado a la unidad, a la creatividad y a Creer en Grande. Porque cuando el fútbol se vive entre todos, la fiesta es verdaderamente mundial".

