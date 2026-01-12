RECIBÍ EL NEWSLETTER
Tragedia

Niña de 2 años fue rescatada de una piscina en Barra del Chuy y está grave

La niña se encuentra grave y está internada en el CTI de un sanatorio en Punta del Este.

Una niña de 2 años cayó a una piscina cuando se encontraba con su familia en una casa del balneario Alborada, en la Barra del Chuy brasileña. Ocurrió en las últimas horas.

La menor fue rescatada y llevada al hospital de Chuy con escolta de la Brigada Militar de Brasil, que abrió paso en el tránsito. Los médicos la asistieron y más tarde resolvieron trasladarla a un sanatorio de Punta del Este, donde se encuentra internada en CTI.

Fuentes del caso dijeron a Subrayado este lunes que la menor se encuentra en cuidados intensivos. Su familia es uruguaya.

