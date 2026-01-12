RECIBÍ EL NEWSLETTER
Rocha

Fue dado de alta el niño de 3 años que había quedado grave tras caer a una piscina en La Paloma

El niño estuvo internado en CTI en Maldonado pero se recuperó y recibió el alta médica.

Foto: Subrayado, archivo.

El niño de 3 años que había caído a una piscina el 1° de enero en La Paloma, Rocha, recibió el alta médica, informaron fuentes del caso a Subrayado. El menor había sido atendido en cuidados intensivos pero se recuperó y los médicos le otorgaron el alta en las últimas horas.

Luego de haber caído a la piscina, el niño fue asistido en primera instancia por una médica que estaba en el lugar, que fue quien hizo las tareas de reanimación. Policías trasladaron entonces en un patrullero a la víctima hacia una mutualista en la ciudad de Rocha.

La médica también acompañó en ese vehículo al menor.

Los especialistas trabajaron alrededor de una hora para estabilizarlo y luego resolvieron trasladar al niño hacia Maldonado, donde estuvo internado.

