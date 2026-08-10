Una niña de dos años permanece internada tras ser mordida por un perro cruza con Pitbull, en el departamento de Lavalleja.
Niña de 2 años está internada tras ser mordida por un perro cruza con Pitbull, en Minas
Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió en un taller ubicado en el barrio La Plata de la ciudad de Minas, en presencian de su padre.
Fuentes policiales indicaron que la pequeña sufrió heridas en el rostro, en el cráneo y en el brazo derecho a raíz de mordeduras ocasionadas.
El hecho ocurrió en un taller ubicado en el barrio La Plata, cuando la menor abrazó al animal en presencia de su padre.
Seguí leyendo
Menor de 16 años sufrió traumatismo de cráneo y está grave tras ser embestido por un ómnibus interdepartamental
La niña ingresó al hospital de la ciudad de Minas y luego fue derivada al Hospital Pereira Rossell donde permanece internada en observación sin riesgo de vida.
La Policía investiga.
Lo más visto
Este domingo
Escolta, semáforos en rojo y arrebato: así fue el secuestro de un ómnibus y amenazas al chofer por hinchas de Cerro
ÓMNIBUS SECUESTRADO
"No sabés si vas a bajar caminando o te van a bajar en un cajón": habló el chofer de Ucot amenazado por hinchas de Cerro
DURANTE LA MOVILIZACIÓN DE ESTE LUNES
Cooperativas del transporte convocan a paro por secuestro de ómnibus y su conductor por parte de hinchas de Cerro
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Nubel Cisneros anunció un ciclón extratropical el 24 y 25 de agosto, pero aclaró que "puede cambiar"
NO HAY COMPATRIOTAS ENTRE VÍCTIMAS
Dejá tu comentario