Niña de 2 años está internada tras ser mordida por un perro cruza con Pitbull, en Minas

Una niña de dos años permanece internada tras ser mordida por un perro cruza con Pitbull, en el departamento de Lavalleja.

Fuentes policiales indicaron que la pequeña sufrió heridas en el rostro, en el cráneo y en el brazo derecho a raíz de mordeduras ocasionadas.

El hecho ocurrió en un taller ubicado en el barrio La Plata, cuando la menor abrazó al animal en presencia de su padre.

La niña ingresó al hospital de la ciudad de Minas y luego fue derivada al Hospital Pereira Rossell donde permanece internada en observación sin riesgo de vida. La Policía investiga.

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