Nin Novoa aceptó ser el candidato único del FA a la Intendencia de Cerro Largo

Nin Novoa dijo que la respuesta afirmativa al ofrecimiento la tenía “en el corazón, que es de donde sale primero”.

“No puedo negarme a una cosa de estas. Cerro Largo para mi ha sido la fuente mayor de mis alegrías”, agregó.

“Cerro Largo me dio la oportunidad de ser intendente durante 10 años. Y si no hubiera sido intendente no hubiera sido casi nada”, dijo el actual canciller, que fue vicepresidente de la República en el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010).

Nin Novoa había pensado retirarse de la política cuando finalice el actual mandato de Vázquez (2015-2020), pero decidió ser candidato en Cerro Largo para terminar su carrera donde la empezó: “Vuelvo para devolver ese afecto y esa consideración que han tenido conmigo. Y lo hago entusiasmado. Quiero, a partir de ahora sí, terminar mi actividad política en donde la empecé”.