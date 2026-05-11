Peñarol lo dio vuelta y derrotó 3-2 a Cerro Largo por la última fecha del Torneo Apertura

Peñarol cerró el Torneo Apertura con victoria tras vencer 3-2 a Cerro Largo en el estadio Ubilla de Melo.

El equipo de Diego Aguirre llevaba 8 encuentros sin ganar. En todo momento estuvo abajo en el marcador, pero logró darlo vuelta y superar a su rival.

El aurinegro quedó tercero con 27 unidades en la tabla del Torneo Apertura.

El encuentro de esta noche estuvo arbitrado por Javier Burgos y el VAR estuvo a cargo de Antonio García.

Primer tiempo

Cuando corrían 10', Cerro Largo abrió el marcador, pero el línea marcó posición adelantada.

A los 14', Laxalt llegó al área de Moreno, pero el golero contuvo el remate.

La primera parte se hizo de ida y vuelta, pero tuvo sus momentos de baja intensidad, forzado y con pelota dividida.

Cuando corrían 20', Moreno se quedó en dos tiempos con el remate de Togni.

Al equipo arachán le costó por momentos buscar a Pandiani para poder conectar de cara al gol.

Sebastián Britos contuvo el tiro de Añasco, a los 22', en una llegada rápida de Peñarol. Seguidamente, picó Batista, pero no resolvió bien el remate al arco.

Cuando corrían 25' se generó una jugada polémica haciendo que Burgos desestimara el penal por anterior falta del delantero de Cerro Largo.

Gastón Togni disparó al arco, a los 27', pasando por encima del travesaño.

El equipo carbonero mostró falta de claridad y velocidad en la primera etapa.

A los 36', Escobar fue retirado en camilla tras caer tendido en el campo de juego luego de un choque de cabezas con Franca y por sentirse de la rodilla. Peñarol suma un nuevo jugador en sanidad. En su lugar ingresó Facundo Álvez.

El árbitro adicionó 7'.

Cuando corrían 47', Daguerre se metió sin problemas al área y marcó el gol del arachán.

Peñarol no encontró el camino al arco de Moreno ni desnivelar, sintiendo el impacto del gol.

Segundo tiempo

Para la segunda parte, Aguirre mandó a la cancha a Abel Hernández en lugar de Barboza.

Cuando corrían 14', Facundo Batista igualó el partido tras un pase de Laxalt.

Abel Hernández no logró conectar el pase y se perdió lo que era el segundo para Peñarol.

Diego Laxalt y Gastón Togni dieron lugar a Steven Mulethaler y a Kevin Rodríguez, a los 16'.

El recién ingresado Kevin Rodríguez vio la tarjeta amarilla.

Cuando corrían 29', Peñarol lo da vuelta tras el gol de Umpiérrez.

Peñarol logró la victoria luego de 8 encuentros.