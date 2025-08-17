"Episodio cerrado" y "firmes en la discusión, pero cuidar las formas", dijo Delgado tras cruce Da Silva y Viera

El presidente del directorio nacionalista Álvaro Delgado dijo que está cerrado el episodio del insulto del senador Sebastián Da Silva a Nicolás Viera en el Senado, durante la última interpelación.

"No es un episodio que nos enorgullezca a ninguno, como ciudadano lo digo, más que como presidente del Directorio", sostuvo, desde Santa Clara.

Contó que habló con el senador blanco, quien tampoco se mostró "orgulloso de la situación" y "obviamente fue una posición personal, no vinculante con el partido, pero no fue feliz, él lo reconoce, que reaccionó de una forma que no compartimos. También es verdad que el senador frenteamplista previamente lo había acusado sin ningún tipo de pruebas, tipo enchastre en el medio del Senado, que nada tenía que ver con la interpelación".

"Más allá de que este episodio para mí está cerrado, porque se pidieron las disculpas mutuamente. El senador Da Silva lo llamó y pidió las disculpas al cuerpo y al senador Viera. Para mí es un episodio terminado, pero sí da para reflexionar para adelante. Tenemos que ser firmes en la discusión, cuando hay que hacerlo, pero también cuidar un poco las formas. Siempre cuidar las formas. Porque tenemos que cuidar todo lo importante, que es la posibilidad de debatir, a veces con firmeza, pero teniendo en claro que del otro lado también hay personas, hay familias, y hay opiniones", explicó.