Ni Silencio Ni Tabú: Orsi inauguró nuevo local del programa del INJU en Casavalle

El presidente Orsi encabezó este jueves al mediodía la inauguración en Casavalle del séptimo centro del INJU para la atención de adolescentes y jóvenes en salud mental.

La directora del INJU Eugenia Godoy destacó que este programa viene del período anterior y que el actual gobierno se comprometió a continuar.

Junto al presidente asistieron la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg, el ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y la subsecretaria del Interior Gabriela Valverde.

Civila también destacó la continuidad del programa que comenzó en el gobierno de Lacalle Pou, y saludó la presencia en el acto del exministro de Desarrollo Social Alejandro Scierra, y el exdirector del INJU Aparicio Saravia.

Este nuevo espacio se abrió en el Centro de Referencia de Políticas Sociales de Casavalle, inaugurado por el gobierno anterior.

Nicolás Yáñez, del programa Ni silencio ni tabú, explicó cómo funciona el nuevo centro en Casavalle.