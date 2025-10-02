Un accidente laboral fatal ocurrió en la mañana de este jueves, en el departamento de Cerro Largo. La víctima fue un hombre de 39 años que quedó atrapado al volcar el tractor que conducía.
Accidente laboral fatal en Cerro Largo: un hombre de 39 años quedó atrapado tras volcar el tractor que conducía
El siniestro fue en la mañana de este jueves, en el camino Laguna del Junco, a unos 45 kilómetros de la ruta 7.
El siniestro fue en camino Laguna del Junto, a 45 kilómetros de Ruta 7, informaron fuentes policiales a la corresponsal de Subrayado en Cerro Largo, Silvia Techera. Allí, el hombre circulaba con el tractor, llevando una zorra, cuando el vehículo se dio vuelta y lo atrapó.
Científica y demás autoridades policiales concurrieron al lugar y buscan determinar las causas del hecho.
Seguí leyendo
Vecino del hombre hallado muerto frente a su casa se entregó y confesó a la Policía ser el autor del homicidio
Temas de la nota
Lo más visto
NECESITAN COLABORACIÓN
Víctimas de siniestro en inmediaciones del Antel Arena reclaman justicia: "Pensé lo peor en ese momento, que las había perdido"
MONTEVIDEO
Policía esperó más de siete horas para allanar vivienda donde se escondieron delincuentes; la orden judicial no llegó
MADRUGADA DEL DOMINGO
"Va a explotar, hay que estar atentos ya que puede registrarse algún evento importante de tormentas fuertes", anunció Nubel Cisneros
allanamiento tras 22 horas
Allanaron el apartamento del Centro donde se refugiaron dos sospechosos de arrebato; hay un detenido y un menor requerido
contrabando, un detenido
Dejá tu comentario