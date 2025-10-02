Accidente laboral fatal en Cerro Largo: un hombre de 39 años quedó atrapado tras volcar el tractor que conducía

Un accidente laboral fatal ocurrió en la mañana de este jueves, en el departamento de Cerro Largo. La víctima fue un hombre de 39 años que quedó atrapado al volcar el tractor que conducía.

El siniestro fue en camino Laguna del Junto, a 45 kilómetros de Ruta 7, informaron fuentes policiales a la corresponsal de Subrayado en Cerro Largo, Silvia Techera. Allí, el hombre circulaba con el tractor, llevando una zorra, cuando el vehículo se dio vuelta y lo atrapó.

Científica y demás autoridades policiales concurrieron al lugar y buscan determinar las causas del hecho.

Temas de la nota Cerro Largo

accidente laboral