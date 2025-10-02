RECIBÍ EL NEWSLETTER
INVESTIGAN LAS CAUSAS

Accidente laboral fatal en Cerro Largo: un hombre de 39 años quedó atrapado tras volcar el tractor que conducía

El siniestro fue en la mañana de este jueves, en el camino Laguna del Junco, a unos 45 kilómetros de la ruta 7.

accidente-con-tractor-en-cerro-largo-foto-cedida-a-subrayado

Un accidente laboral fatal ocurrió en la mañana de este jueves, en el departamento de Cerro Largo. La víctima fue un hombre de 39 años que quedó atrapado al volcar el tractor que conducía.

El siniestro fue en camino Laguna del Junto, a 45 kilómetros de Ruta 7, informaron fuentes policiales a la corresponsal de Subrayado en Cerro Largo, Silvia Techera. Allí, el hombre circulaba con el tractor, llevando una zorra, cuando el vehículo se dio vuelta y lo atrapó.

Científica y demás autoridades policiales concurrieron al lugar y buscan determinar las causas del hecho.

vecino del hombre hallado muerto frente a su casa se entrego y confeso a la policia ser el autor del homicidio
Seguí leyendo

Vecino del hombre hallado muerto frente a su casa se entregó y confesó a la Policía ser el autor del homicidio
Temas de la nota

Lo más visto

video
NECESITAN COLABORACIÓN

Víctimas de siniestro en inmediaciones del Antel Arena reclaman justicia: "Pensé lo peor en ese momento, que las había perdido"
MONTEVIDEO

Policía esperó más de siete horas para allanar vivienda donde se escondieron delincuentes; la orden judicial no llegó
MADRUGADA DEL DOMINGO

"Va a explotar, hay que estar atentos ya que puede registrarse algún evento importante de tormentas fuertes", anunció Nubel Cisneros
allanamiento tras 22 horas

Allanaron el apartamento del Centro donde se refugiaron dos sospechosos de arrebato; hay un detenido y un menor requerido
contrabando, un detenido

Policía argentina incauta 250.000 atados de cigarros en un camión que viajaba hacia Montevideo

Te puede interesar

Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Homicidio en la Fortaleza del Cerro, Montevideo.
ESPECIALMENTE AGRAVADO POR RAPIÑA

A prisión preventiva el delincuente de 24 años por el homicidio del barbero frente a la Fortaleza del Cerro
Denuncian que hombre incumple medidas cautelares hacia su expareja a pesar de tener tobillera por violencia doméstica video
CANELONES

Denuncian que hombre incumple medidas cautelares hacia su expareja a pesar de tener tobillera por violencia doméstica
Vecino del hombre hallado muerto frente a su casa se entregó y confesó a la Policía ser el autor del homicidio
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Vecino del hombre hallado muerto frente a su casa se entregó y confesó a la Policía ser el autor del homicidio

Dejá tu comentario