MEDIADOS DE OCTUBRE

Presidente Orsi viaja a Europa: se reúne con su par italiano, Sergio Mattarella, con el papa León XIV y visita Bruselas

El canciller Mario Lubetkin indicó que el mandatario uruguayo será el único de América Latina que hablará en el aniversario 80 de la FAO.

El Presidente de la República Yamandú Orsi viaja a Italia a mediados de octubre para participar del aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Además se reunirá con su par italiano, Sergio Mattarella y con el papa León XIV, indicó el canciller Mario Lubetkin en un video difundido por Presidencia.

"Probablemente pasará por Bruselas para intercambiar algunas ideas sobre la Unión Europea y después, que es el centro de la visita, será recibido por el papa. Será recibido por el Presidente de la República de Italia, verá seguramente a algunas grandes figuras que estarán en el 80 aniversario de la FAO, donde el presidente será el único de América Latina que hablará".

Álvaro Danza en Arriba Gente, lunes 22 de setiembre de 2025. 
Ingresos de Álvaro Danza son de 639.700 pesos al mes, según la declaración jurada que presentó ante la Jutep

Lubetkin señaló que Uruguay tiene que jugar un gran rol en la seguridad alimentaria y nutricional ya que es un país agroalimentario con una capacidad notable. "Nosotros somos productores de algo que es clave que es la alimentación para el futuro de la humanidad".

LUBETKIN REUNIONES ONU
