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alerta amarilla

Nevó en la provincia de Buenos Aires y en varias zonas de Argentina por una ola de frío polar

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por frío extremo. En varias localidades se registraron temperaturas bajo cero y precipitaciones invernales.

La ola de frío polar provocó nevadas y caída de aguanieve en Buenos Aires y varias provincias argentinas.

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Una ola de frío polar provocó nevadas y caída de aguanieve en Buenos Aires y distintas zonas de Argentina durante la madrugada de este jueves. El fenómeno estuvo acompañado por temperaturas bajo cero y motivó una alerta amarilla por frío extremo emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En distintos sectores del conurbano bonaerense se registró caída de nieve y aguanieve, mientras que en la ciudad de Buenos Aires los habitantes amanecieron con un inusual paisaje teñido de blanco. El fenómeno también llegó hasta Mar del Plata.

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Las provincias de Mendoza y San Juan habían sido las primeras en recibir nevadas el día anterior. Durante esta madrugada también se registraron precipitaciones invernales en las sierras de Córdoba y Tucumán.

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En zonas de la costa bonaerense, además, cayeron pequeñas piedras de granizo que cubrieron el suelo y generaron una imagen similar a la de una nevada.

El SMN había advertido sobre el ingreso de una masa de aire de origen antártico, responsable del marcado descenso de las temperaturas y de las condiciones que favorecieron este tipo de precipitaciones en regiones donde no son habituales.

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