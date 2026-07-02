Ministerio del Interior plotea las tanquetas militares y capacita a su personal para salir a la calle en unos 10 días

El Ministerio de Defensa le prestó esta semana cuatro vehículos militares (tanquetas) al Ministerio del Interior para patrullar los barrios más violentos de Montevideo.

Se trata de tanquetas que llegaron del Batallón Mecanizado de Florida y que por estas horas están siendo ploteados para que tengan una identificación con la Policía, dijo a Subrayado el ministro del Interior Carlos Negro.

Indicó además que un grupo de funcionarios policiales será capacitado para conducir estos vehículos, y que estima que en unos 10 días estarán en condiciones de sacar a la calle estos vehículos militares.

La decisión fue del presidente Orsi y llevó a un convenio entre Defensa e Interior para que la Policía utilice hasta 12 vehículos blindados del Ejército en tareas de patrullaje policial en los barrios con mayor índice de criminalidad y violencia.

En un principio se informó que la Policía utilizaría los vehículos Mamba, donados por el gobierno de Estados Unidos a Uruguay para ser llevados por el Ejército uruguayo a las Misiones de Paz de la ONU.

Se espera ahora la autorización para cambiar el destino de esa donación y utilizarlos en el patrullaje interno, en Montevideo y la zona metropolitana.