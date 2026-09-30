Netanyahu dice que un piloto del vuelo de Flydubai con destino a Israel "intentó estrellar el avión"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó este miércoles a uno de los pilotos de un vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv de haber intentado "estrellar el avión" y matar a los pasajeros -casi todos israelíes- lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

En un comunicado, la compañía de Emiratos Árabes Unidos instó "a todas las partes a abstenerse de hacer especulaciones prematuras" porque por el momento "se desconocen las razones" de lo sucedido.

Algunos pasajeros han descrito un violento altercado en la cabina y una repentina pérdida de altitud antes de que algunos viajeros lograran reducir a uno de los pilotos.

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Los 174 pasajeros, entre ellos 166 israelíes, se encuentran sanos y salvos, según la aerolínea, y pudieron retornar durante la tarde a Israel.

Netanyahu calificó a los pasajeros de "héroes" que han permitido "salvar numerosas vidas" y evitar una catástrofe. Más tarde, acudió al aeropuerto para recibirlos.

En un video de su oficina, se le ve abrazando a un hombre que fue presentado como uno de los pasajeros que logró entrar en la cabina.

En las imágenes, el hombre se disculpa por saludar al primer ministro con una camiseta todavía manchada de la sangre, según él, del copiloto reducido.

"Desafortunadamente no logramos matarlo, pero le tomará un tiempo recuperarse", afirmó.

Poco a poco comienzan a conocerse detalles como el nombre y la nacionalidad del piloto herido, identificado por Netanyahu como Smit Machchhar, originario de India.

El primer ministro destacó en X su "extraordinaria valentía" y dijo que "a pesar de haber sido apuñalado y de sufrir heridas graves, se defendió... evitando así una catástrofe aérea".

El dirigente israelí afirmó estar "en contacto constante con las autoridades" sauditas, que actualmente interrogan al sospechoso. Ha "ordenado a los servicios de seguridad que se preparen ante cualquier posible amenaza adicional".

El canciller de Israel, Gideon Saar, informó que habló con el ministro de Relaciones Exteriores emiratí, Abdulá bin Zayed Al Nahyan, y que en la conversación expresaron la "voluntad mutua de fortalecer las relaciones entre los países en todos los niveles y de colaborar contra los elementos extremistas que buscan atentar contra la seguridad y socavar la estabilidad en la región".

"A punto de estrellarnos"

El ministro de Defensa, Israel Katz, denunció un "intento de ataque terrorista yihadista", sin decir en qué se basa para afirmarlo.

Ni la compañía aérea ni Arabia Saudita lo han corroborado.

"Estábamos a punto de estrellarnos" y se evitó "sencillamente gracias al ingenio de muchas personas que redujeron al copiloto y lo neutralizaron", afirmó la pasajera Miryam Shira Ohayon desde el aeropuerto de Tabuk donde el avión aterrizó.

"También había un médico que hizo primeros auxilios, y gente que los atendió a ambos. Aparte del piloto, no hubo heridos, pero el mayor miedo era estrellarnos, que es exactamente lo que intentaba hacer", agregó.

Según esta pasajera, otros dos pilotos, que viajaban en el vuelo como pasajeros, tomaron el mando del avión durante el aterrizaje.

En un vídeo difundido por el medio israelí Ynet, un pasajero se graba con la cabeza ensangrentada, pide ayuda y avisa de que van a aterrizar en Arabia Saudita, país con el que Israel no tiene relaciones diplomáticas.

"Estamos aquí durante un ataque en el avión. Acabamos de neutralizar a los terroristas y nos preparamos para aterrizar", dice el hombre en hebreo.

"Si alguien me escucha: necesitamos ayuda. Estamos a punto de aterrizar en Tabuk, al parecer en Arabia Saudita. Una zona desconocida. Todos los pasajeros están bien, excepto el piloto", agrega, e insiste: "necesitamos ayuda".

Perder altitud "a toda velocidad"

"Se oyeron gritos en el avión. Después abrieron la cabina y vieron sangre, y que alguien había apuñalado al piloto con un cuchillo", declaró una pasajera del vuelo en un mensaje escrito transmitido a la televisión israelí.

El avión "comenzó a bajar a toda velocidad. Era aterrador", describió otra pasajera a la misma cadena. "Creímos que no saldríamos vivos".

Según los datos del sitio Flightradar, el aparato perdió bruscamente altitud durante el vuelo, pasando de cerca de 34.000 pies a las 05:21 a menos de 17.000 pies a las 05:22.

Fue como "si tuviéramos una gran turbulencia pero no había turbulencias", declaró el pasajero Almog Italie a la AFP. Para él fue como una "montaña rusa".

La señal de socorro se activó y el ejército israelí hizo despegar aviones de combate, al pensar que podría tratarse de un secuestro por parte de piratas aéreos. Pronto se descartó la hipótesis, según las cadenas de televisión israelíes 12 y KAN.

FUENTE: AFP