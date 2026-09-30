Dos hombres que estaban requeridos por un homicidio ocurrido el 2 de setiembre fueron detenidos este miércoles tras un allanamiento en Cerro Norte.
Dos detenidos tras allanamiento en Cerro Norte; estaban requeridos por un homicidio de principios de mes
El crimen ocurrió en horas de la madrugada del 2 de setiembre. La víctima era consumidora de drogas, tenía 30 años y 14 antecedentes penales; recibió varios disparos de arma de fuego.
El crimen fue en horas de la madrugada. La víctima era consumidora de drogas, tenía 30 años y 14 antecedentes penales.
Su cuerpo fue hallado en Santa Cruz de la Sierra y Río de Janeiro con varios impactos de arma de fuego.
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La Policía recibió varias alertas de disparos en la zona a través del sistema Shotspotter, desplegó un dron y logró ubicar a la víctima tendida en plena calle.
En el lugar del hecho, el personal encontró varios casquillos de calibre 9 milímetros, entre otros elementos.
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