Dos detenidos tras allanamiento en Cerro Norte; estaban requeridos por un homicidio de principios de mes

Dos hombres que estaban requeridos por un homicidio ocurrido el 2 de setiembre fueron detenidos este miércoles tras un allanamiento en Cerro Norte.

El crimen fue en horas de la madrugada. La víctima era consumidora de drogas, tenía 30 años y 14 antecedentes penales.

Su cuerpo fue hallado en Santa Cruz de la Sierra y Río de Janeiro con varios impactos de arma de fuego.

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La Policía recibió varias alertas de disparos en la zona a través del sistema Shotspotter, desplegó un dron y logró ubicar a la víctima tendida en plena calle.

En el lugar del hecho, el personal encontró varios casquillos de calibre 9 milímetros, entre otros elementos.