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ALERTA EN ISRAEL

"Un terrorista" a bordo de FlyDubai "quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo", denunció ministro de Israel

El ministro de Seguridad de Israel se refiere al ataque con cuchillo de un piloto a otro en un vuelo de FlyDubai que iba hacia Tel Aviv. Los pasajeros entraron en la cabina y redujeron al atacante.

Avión de FlyDubai en el aeropuerto de Israel. Foto: AFP

Avión de FlyDubai en el aeropuerto de Israel. Foto: AFP

Un terrorista a bordo de FlyDubai quería estrellar el terroristay asesinar a los 180 israelíes a bordo, denunció ministro de Israel. Foto: AFP

"Un terrorista" a bordo de FlyDubai "quería estrellar el terroristay asesinar a los 180 israelíes a bordo", denunció ministro de Israel. Foto: AFP

El aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita de un vuelo de FlyDubai que se dirigía este miércoles a Tel Aviv se debió a “un terrorista" que “quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo”, denunció en un comunicado el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir.

A su vez, la madre de una pasajera que iba en el avión dijo a la AFP que “un piloto intentó matar al otro con un cuchillo".

"Mi hija me llamó (...) y dijo que se encontraba en Arabia Saudita. Dijo que un piloto intentó matar al otro piloto con un cuchillo”, declaró Yasmine Abecassis mientras esperaba el regreso de su hija Miriam Shira Ohayon al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv.

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Alertados por los gritos, los pasajeros entraron en la cabina "y redujeron al hombre", añadió Abecassis, quien precisó, a partir de la conversación con su hija, que había "mucha sangre" y que los pasajeros estaban "muy angustiados porque creyeron que iban a morir".

FUENTE: AFP

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