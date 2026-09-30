"Un terrorista" a bordo de FlyDubai "quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo", denunció ministro de Israel

"Un terrorista" a bordo de FlyDubai "quería estrellar el terroristay asesinar a los 180 israelíes a bordo", denunció ministro de Israel. Foto: AFP

El aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita de un vuelo de FlyDubai que se dirigía este miércoles a Tel Aviv se debió a “un terrorista" que “quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo”, denunció en un comunicado el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir.

A su vez, la madre de una pasajera que iba en el avión dijo a la AFP que “un piloto intentó matar al otro con un cuchillo".

"Mi hija me llamó (...) y dijo que se encontraba en Arabia Saudita. Dijo que un piloto intentó matar al otro piloto con un cuchillo”, declaró Yasmine Abecassis mientras esperaba el regreso de su hija Miriam Shira Ohayon al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv.

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La joven se dirigía a Israel para asistir a una ceremonia en honor de su hermano, muerto el 7 de octubre de 2023 en el ataque terrorista de Hamás.

Alertados por los gritos, los pasajeros entraron en la cabina "y redujeron al hombre", añadió Abecassis, quien precisó, a partir de la conversación con su hija, que había "mucha sangre" y que los pasajeros estaban "muy angustiados porque creyeron que iban a morir".

Prime Minister's Office announcement:

Following concerns over an aviation incident, Prime Minister Netanyahu held consultations on the matter and is monitoring developments.



The incident is under control, and all measures are currently being deployed in order to return the… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 30, 2026

FUENTE: AFP