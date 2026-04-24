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REVISIÓN MÉDICA

Netanyahu anuncia que le extirparon un pequeño tumor maligno en fase inicial de la próstata

En una publicación en X, el líder israelí de 76 años señaló que hace 18 meses se sometió con éxito a una operación "por una próstata benigna agrandada".

Benjamín-Netanyahu-AFP-discurso

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, publicó el viernes con retraso su informe médico anual, que indica que los médicos le extirparon con éxito un pequeño "tumor maligno en fase inicial" de la próstata.

En una publicación en X, el líder israelí de 76 años señaló que hace 18 meses se sometió con éxito a una operación "por una próstata benigna agrandada".

"En mi última revisión médica, se detectó una pequeña mancha de menos de un centímetro en la próstata. Las pruebas confirmaron que se trataba de un tumor maligno en una fase muy temprana, sin indicios de metástasis", afirmó.

Foto: AFP.
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Netanyahu añadió que se había sometido a un "tratamiento específico que eliminó el problema y no dejó rastro de él", sin precisar cuándo.

Según informó su oficina en aquel momento, el jefe de Gobierno se sometió a una "colonoscopia de rutina" en un hospital de Jerusalén en mayo del año pasado.

Netanyahu justificó el retraso en la publicación del informe médico por la guerra en Oriente Medio, alegando la preocupación de que Irán difundiera "propaganda falsa".

La guerra contra Irán lanzada por Israel y Estados Unidos está en pausa desde que entró en vigor un alto el fuego temporal hace poco más de dos semanas.

Netanyahu ha sido ingresado en el hospital varias veces desde que regresó al cargo en diciembre de 2022, según su oficina.

En marzo de 2024 fue operado de una hernia y en 2023 le implantaron un marcapasos.

FUENTE: AFP

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