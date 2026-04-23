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Fuerte volatilidad en el mercado del petróleo este jueves por tensiones en Oriente Medio

Permanece el bloqueo en el estrecho de Ormuz, mientras Donald Trump extendió unilateralmente la tregua con Irán.

Foto: AFP.

Foto: AFP.

Los precios del petróleo fluctuaron fuertemente este jueves antes de cerrar al alza por la permanencia del bloqueo del estrecho de Ormuz, un factor clave para un mercado castigado por casi dos meses de guerra en Oriente Medio.

El crudo Brent del mar del Norte, para entrega en junio, subió un 3,10%, hasta los 105,07 dólares por barril. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en junio, avanzó un 3,11%, hasta los 95,85 dólares por barril.

Durante la sesión, los precios alternaron fuertes caídas y aumentos, con incrementos superiores al 5%.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, extendió unilateralmente la tregua con Irán, por lo cual "no hay temor a nuevos daños a la infraestructura energética en la región del Golfo", sostuvo Carsten Fritsch, de Commerzbank.

Sin embargo, el Brent se mantiene por encima de los 100 dólares debido a "la decepción causada por el fracaso en la reapertura del estrecho de Ormuz, sumado a la tensión" que genera la incertidumbre de que se celebren nuevas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, señaló el analista.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, descartó la reanudación del tráfico marítimo a través del estrecho mientras continúe el bloqueo estadounidense de los puertos de su país.

La semana pasada el mercado se había mostrado optimista sobre la posibilidad de un acuerdo entre Washington y Teherán, pero "la incertidumbre ha regresado", señaló Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

"Si las esperanzas de una reapertura a principios de mayo se desvanecen y dan paso a un panorama más incierto —junio, julio o más tarde—, los precios deberían subir, tanto del petróleo crudo como de los derivados del petróleo", manifestó Bjarne Schieldrop, de SEB.

Incluso si ambas partes llegan a un acuerdo, será necesario garantizar que se restablezca la navegación en el estrecho de Ormuz.

La cuestión de la posible presencia de minas iraníes en la zona es crucial.

Trump ordenó este jueves a la Armada "hundir" todas las embarcaciones, "por pequeñas que sean (...), que coloquen minas" en el estrecho.

FUENTE: AFP.

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