El ministro del Interior, Carlos Negro, fue a los centros asistenciales donde están internados los policías heridos durante la rapiña a un residencial en Atahualpa. El jerarca dialogó con los médicos que los atienden y respaldó la labor policial.
Negro visitó efectivos internados tras rapiña a residencial y aseguró que "no escatiman esfuerzos" para apoyar a la Policía
"La obligación primera es ofrecer el apoyo y estar pendientes de su recuperación, además de asegurar todo el respaldo institucional a sus familias y sus compañeros", dijo el ministro.
"La obligación primera es ofrecer el apoyo y estar pendientes de su recuperación, además de asegurar todo el respaldo institucional a sus familias y sus compañeros", escribió el jerarca en X. "Sepan que no estamos escatimando esfuerzos ni recursos en proteger y apoyar la tarea de una Policía Nacional que está en la primera línea de combate contra la delincuencia para llevar más seguridad y tranquilidad a toda la población", agregó.
Dos policías que patrullaban el lugar observaron un movimiento inusual en el residencial, ubicado en Avenida Millán y Juan Rodríguez Correa. Tres delincuentes estaban en el interior del edificio cometiendo la rapiña. Allí se originó un tiroteo que derivó con ambos funcionarios heridos.
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Un policía recibió un disparo en el pecho y se encuentra en grave estado, mientras que su compañera, una funcionaria policial, recibió un disparo en la pierna derecha y se encuentra fuera de peligro.
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