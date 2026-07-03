RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTRO DEL INTERIOR

Negro visitó efectivos internados tras rapiña a residencial y aseguró que "no escatiman esfuerzos" para apoyar a la Policía

"La obligación primera es ofrecer el apoyo y estar pendientes de su recuperación, además de asegurar todo el respaldo institucional a sus familias y sus compañeros", dijo el ministro.

Carlos Negro. Foto: Foco UY

Carlos Negro. Foto: Foco UY

El ministro del Interior, Carlos Negro, fue a los centros asistenciales donde están internados los policías heridos durante la rapiña a un residencial en Atahualpa. El jerarca dialogó con los médicos que los atienden y respaldó la labor policial.

"La obligación primera es ofrecer el apoyo y estar pendientes de su recuperación, además de asegurar todo el respaldo institucional a sus familias y sus compañeros", escribió el jerarca en X. "Sepan que no estamos escatimando esfuerzos ni recursos en proteger y apoyar la tarea de una Policía Nacional que está en la primera línea de combate contra la delincuencia para llevar más seguridad y tranquilidad a toda la población", agregó.

Carlos Negro con el presidente Orsi, el 1º de marzo de 2025. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Orsi recibió a Lazo y a Negro para definir uso de vehículos militares; este viernes hay Consejo de Ministros

Un policía recibió un disparo en el pecho y se encuentra en grave estado, mientras que su compañera, una funcionaria policial, recibió un disparo en la pierna derecha y se encuentra fuera de peligro.

Temas de la nota

Lo más visto

video
despliegue policial en atahualpa

Policía grave tras tiroteo con delincuentes que rapiñaban un residencial de ancianos en Atahualpa
caso facundo

Quedó firme la condena a siete años de cárcel contra el joven que mató a su amigo con una chumbera
GERENTE DE ACAU, IGNACIO PAZ

Gerente de la gremial de automotoras dijo que una multinacional frenó una inversión por el nuevo Imesi a los vehículos eléctricos
AEROPUERTO DE CARRASCO

Avión despegó en Montevideo y debió volver con un aterrizaje de emergencia por un ave que "averió" un motor
CAPITÁN DE LA SELECCIÓN URUGUAYA

Valverde tras la eliminación: "Asumo la derrota, me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura"

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Importante despliegue policial en Avenida Millán y Juan Rodríguez. video
despliegue policial en atahualpa

Policía grave tras tiroteo con delincuentes que rapiñaban un residencial de ancianos en Atahualpa
Sube la inflación a 4,3% anual en junio, por aumento de combustibles
ECONOMÍA

Sube la inflación a 4,3% anual en junio, por aumento de combustibles
Carlos Negro. Foto: Foco UY
MINISTRO DEL INTERIOR

Negro visitó efectivos internados tras rapiña a residencial y aseguró que "no escatiman esfuerzos" para apoyar a la Policía

Dejá tu comentario