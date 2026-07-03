Negro visitó efectivos internados tras rapiña a residencial y aseguró que "no escatiman esfuerzos" para apoyar a la Policía

Carlos Negro. Foto: Foco UY

El ministro del Interior, Carlos Negro, fue a los centros asistenciales donde están internados los policías heridos durante la rapiña a un residencial en Atahualpa. El jerarca dialogó con los médicos que los atienden y respaldó la labor policial.

"La obligación primera es ofrecer el apoyo y estar pendientes de su recuperación, además de asegurar todo el respaldo institucional a sus familias y sus compañeros", escribió el jerarca en X. "Sepan que no estamos escatimando esfuerzos ni recursos en proteger y apoyar la tarea de una Policía Nacional que está en la primera línea de combate contra la delincuencia para llevar más seguridad y tranquilidad a toda la población", agregó.

Dos policías que patrullaban el lugar observaron un movimiento inusual en el residencial, ubicado en Avenida Millán y Juan Rodríguez Correa. Tres delincuentes estaban en el interior del edificio cometiendo la rapiña. Allí se originó un tiroteo que derivó con ambos funcionarios heridos.

Un policía recibió un disparo en el pecho y se encuentra en grave estado, mientras que su compañera, una funcionaria policial, recibió un disparo en la pierna derecha y se encuentra fuera de peligro. Acabo de concurrir a los centros de salud donde se encuentran internados nuestros policías heridos en el combate a la delincuencia y pude conversar con los médicos a cargo.



La obligación primera es ofrecer el apoyo y estar pendientes de su recuperación, además de asegurar todo… — Carlos Negro (@CNegro7) July 3, 2026

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