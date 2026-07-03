La inflación en junio fue de 0,4% mensual, según el Índice de Precios del Consumo (IPC). Esto llevó la inflación anual a 4,3%, un aumento de medio punto porcentual respecto al dato del mes anterior.
Sube la inflación a 4,3% anual en junio, por aumento de combustibles
Antes de bajar en julio, los combustibles habían subido por tercera vez en junio. La inflación se acerca a la meta del BCU, pero baja la inflación subyacente.
El tercer aumento de los combustibles establecido en junio es el principal factor que explica el aumento. En junio la nafta subió 6% y el gasoil 7%.También incidió el aumento del precio de varios artículos de cuidado personal (espumas de afeitar, pasta dental, toallas y protectores diarios y pañales desechables).
Con el nuevo dato, la inflación se acerca a la meta del Banco Central, que es 4,5% anual. Sin embargo, la tasa anual de inflación subyacente (que deja de lado las frutas y verduras y los precios tarifados, entre ellos combustibles) bajó al 3,6% anual.
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