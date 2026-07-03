Sube la inflación a 4,3% anual en junio, por aumento de combustibles

La inflación en junio fue de 0,4% mensual, según el Índice de Precios del Consumo (IPC). Esto llevó la inflación anual a 4,3%, un aumento de medio punto porcentual respecto al dato del mes anterior.

El tercer aumento de los combustibles establecido en junio es el principal factor que explica el aumento. En junio la nafta subió 6% y el gasoil 7%.También incidió el aumento del precio de varios artículos de cuidado personal (espumas de afeitar, pasta dental, toallas y protectores diarios y pañales desechables).

Con el nuevo dato, la inflación se acerca a la meta del Banco Central, que es 4,5% anual. Sin embargo, la tasa anual de inflación subyacente (que deja de lado las frutas y verduras y los precios tarifados, entre ellos combustibles) bajó al 3,6% anual.

Temas de la nota inflación

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