Ministro Carlos Negro convocó a una reunión urgente tras la muerte de una mujer policía y su hija de dos meses

Ministro del Interior Carlos Negro. Foto: FocoUy

El ministro del Interior Carlos Negro publicó un mensaje este sábado de tarde tras la muerte el viernes de noche de una mujer policía y su pequeña hija de dos meses. La mujer, de 28 años, saltó al vacío desde el balcón de su apartamento con su hija en brazos. Las otras dos hijas de la mujer, de 3 y 12 años, lograron pedir ayuda a los vecinos y ahora están con familiares, mientras son atendidas por especialistas.

“Lamentamos profundamente lo sucedido con nuestra agente y su pequeña hija. A su familia y compañeros nuestra solidaridad, sepan que no vamos a dejarlos solos. Estamos acompañando con los servicios de Cavid y Sanidad Policial y convocamos a una reunión urgente con nuestros equipos de salud mental y Dirección de Género para evitar que esto vuelva a suceder”, escribió el ministro Negro en un mensaje posteado en redes sociales.

El Cavid es el Centro de Atención a las Víctimas que, en coordinación con el Hospital Policial, “estuvo brindando atención tanto a las hijas como a sus familiares”, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

“Ambos equipos continúan realizando un acompañamiento permanente que también alcanza a sus compañeros de trabajo”, agregó el comunicado. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNegro7/status/1959328093115752665&partner=&hide_thread=false Lamentamos profundamente lo sucedido con nuestra agente y su pequeña hija. A su familia y compañeros nuestra solidaridad, sepan que no vamos a dejarlos solos. Estamos acompañando con los servicios de CAVID y Sanidad Policial y convocamos a una reunión urgente con nuestros equipos… — Carlos Negro (@CNegro7) August 23, 2025