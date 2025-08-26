Paro nacional del Sunca por muerte de trabajador en la construcción: "Es una situación de emergencia"

El sindicato de la construcción ( Sunca ) realizará un paro nacional este miércoles de 9 a 13 horas por la muerte de un trabajador que realizaba tareas en una obra en el barrio Sayago, Montevideo, y reclama la adopción urgente de medidas para prevenir más accidentes laborales.

“La sensación es que estamos frente a un drama. Una situación realmente preocupante, de emergencia. En lo que va del año llevamos 11 accidentes fatales de trabajo”, dijo a Subrayado Richard Ferreira, presidente del Sunca. “Es una situación de emergencia”, insistió.

“Si uno considera los últimos 12 años en cuanto a accidentes, estamos prácticamente en un récord lamentable”, agregó, y recordó las medidas que reclama el sindicato para reducir la siniestralidad en la construcción.

“Falta previsión de las tareas que se hacen, hay que mirar la propia organización del trabajo, si se prioriza más la producción o la vida. Falta de previsión y evaluación de los riesgos”, aseguró Ferreira, y dijo que los accidentes “son evitables” en la medida que “la organización del trabajo” tenga en cuenta “los riesgos de determinada tarea”.

Ferreira también aseguró que “hay un deterioro en la cantidad de inspectores de trabajo”.

El sindicato reclama como “medida urgente aumentar la cantidad de inspectores” y “actualizar el registro de empresas infractoras”. “No hay seguimiento”, aseguró Ferreira.