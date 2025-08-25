Negro se reúne el martes con Sanidad Policial, Género y CAVID por medidas urgentes en salud mental

El ministro del Interior, Carlos Negro , encabezará este martes una reunión con el objetivo de analizar medidas urgentes en materia de salud mental para evitar casos de suicidios de funcionarios policiales.

La reunión se dará luego de que el viernes de noche una policía de 28 años se lanzó al vacío desde el balcón de un edificio en Pocitos con su beba de 2 meses en brazos. Ambas murieron en el lugar. Las otras dos hijas de la funcionaria policial, de 3 y 12 años, lograron zafarse y pedir ayuda a los vecinos.

Alicia López, de 28 años, se encontraba certificada desde hacía 3 años y su último destino fue el Centro de Comando Unificado (CCU), la central de emergencias del 911.

Seguí leyendo Ministro Carlos Negro convocó a una reunión tras la muerte de una mujer policía y su hija de dos meses

Tras el fallecimiento de la funcionaria policial y su hija, Negro lamentó profundamente lo sucedido y expresó su solidaridad con la familia de las víctimas y los compañeros de Alicia.

"Sepan que no vamos a dejarlos solos. Estamos acompañando con los servicios de CAVID y Sanidad Policial", afirmó Negro en X. Además, adelantó la reunión urgente que se concretará este martes con la Dirección Nacional de Sanidad Policial, la Dirección Nacional de Políticas de Género y Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (CAVID) del Ministerio del Interior.

Fuentes de la cartera indicaron a Subrayado que el ministro quiere conocer de cerca lo sucedido desde hace 3 años con esta funcionaria y analizar medidas urgentes para evitar situaciones similares.