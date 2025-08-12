RECIBÍ EL NEWSLETTER
Negro dijo estar "al tanto" de las amenazas contra hinchas en redes sociales: "Monitoreamos todo"

El ministro del Interior afirmó que se está haciendo inteligencia policial para prevenir cualquier delito entorno al partido Peñarol-Racing.

Carlos Negro y José Azambuya en Florida.

Foto: Subrayado. Carlos Negro, ministro del Interior.

Foto: Subrayado. Carlos Negro, ministro del Interior.

El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que la Policía está haciendo trabajos de inteligencia respecto a una presunta represalia de hinchas de Nacional, contra parciales de Peñarol este martes.

Si bien Negro no brindó información al respecto, señaló: "Estamos al tanto, monitoreando todo lo que sucede en las redes". Respecto a lo ocurrido en Toledo, Negro dijo: "Es lamentable que a raíz de un espectáculo ocurran este tipo de episodios. Estamos muy consternados por lo que sucedió".

El ministro cedió la palabra al director de la Policía, José Azambuya, para que siga brindando declaraciones.

Condenaron a uno de los hinchas de Nacional detenido por enfrentamiento que terminó con dos muertos

"Estamos monitoreando desde ayer. Hay patrullaje y se suma el análisis de amenazas por redes", agregó Azambuya. Y dijo que la cúpula del Ministerio del Interior se reunirá en estas horas para monitorear cómo se desarrolla el operativo policial anunciado, que incluye 1.100 efectivos.

"La Policía está totalmente desplegada en el territorio. Hemos minimizado servicios en Montevideo con el objetivo de desplegar policías para este operativo", indicó Azambuya. Peñarol y Racing de Avellaneda jugarán por los octavos de final de la Copa Libertadores desde las 21:30 horas en el estadio Campeón del Siglo. Unos 4.500 hinchas argentinos llegarán al escenario deportivo.

"Se ha trabajado mucho", insistió el jerarca. Mencionó que hay varios controles a la hinchada de Racing, en Río Negro, en Montevideo y Canelones.

Ambos hablaron con la prensa en Florida, durante una actividad oficial.

