RECIBÍ EL NEWSLETTER
policiales

Alerta roja de Interpol por la búsqueda de un delincuente fugado desde una prisión domiciliaria en Salto

Una de las hipótesis es que se encuentre en Argentina, en el litoral con Uruguay. Tiene antecedentes por delitos vinculados a estupefacientes y armas.

carlos-damian-araujo-interpol

La Policía de Salto busca intensamente por estas horas a un recluso que, encontrándose en prisión domiciliaria por un tema de salud, se fugó y no hay datos sobre su paradero.

Se trata de Carlos Damián Araújo, un recluso que está condenado por reiterados delitos de receptación, tráfico de armas y municiones, y tráfico de estupefacientes.

El delincuente se fugó el pasado mes de enero, luego que una jueza subrogante durante la Feria Judicial Mayor le diera prisión domiciliaria porque debía operarse de una hernia, fue cuando el individuo aprovechó para desaparecer y hasta ahora lo siguen buscando.

justicia decidio prorrogar la prision preventiva a dos imputados por el atentado a la fiscal monica ferrero
Seguí leyendo

Justicia decidió prorrogar la prisión preventiva a dos imputados por el atentado a la fiscal Mónica Ferrero

Las autoridades presumen que puede estar en el litoral argentino e Interpol emitió un Alerta Roja ya que también lo están buscando. La Policía de Salto realizó varios allanamientos en las últimas horas y esperan poder dar con el sujeto, que es considerado peligroso.

Pero las autoridades judiciales también señalaron que quienes estén colaborando con el ocultamiento de esta persona serán sancionados en base a lo establecido por el artículo 185 del Código Penal, que dice que "el particular que de cualquier manera, procurare o facilitare la evasión de un preso, o detenido por delito, será castigado con seis meses de prisión a seis años de penitenciaría".

Hasta el momento no hay datos en relación a esta persona pero la Policía solicita a la población que colabore con su captura, aportando datos al 911.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Calor durante marzo y abril; el invierno será "intenso", llegará en mayo y "un poquito más largo de lo habitual", anunció Nubel Cisneros
CERRITO, PÉREZ CASTELLANO

Un hombre murió al ser atropellado por un ómnibus en el corredor de General Flores
SMS AL 24200

Antel respondió a Animales Sin Hogar por denuncia de cambios en el sistema de donación por SMS
DECRETO FIRMADO

MSP presentó nuevos decretos sobre tiempos de espera para acceder a consultas médicas, estudios y cirugías
LA LISTA CON TODOS LOS GANADORES

La murga Doña Bastarda y parodistas Momosapiens son bicampeones en el carnaval 2026

Te puede interesar

Hoy vuelvo a creer en la Justicia, dijo Besozzi tras pedido de sobreseimiento y cuestionó el Código del Proceso Penal video
"Acuérdense que no voté"

"Hoy vuelvo a creer en la Justicia", dijo Besozzi tras pedido de sobreseimiento y cuestionó el Código del Proceso Penal
Sindicatos industriales expresaron preocupación por impacto negativo del acuerdo con la Unión Europea video
REUNIÓN CON CASTILLO

Sindicatos industriales expresaron preocupación por "impacto negativo" del acuerdo con la Unión Europea
Alerta roja de Interpol por la búsqueda de un delincuente fugado desde una prisión domiciliaria en Salto
policiales

Alerta roja de Interpol por la búsqueda de un delincuente fugado desde una prisión domiciliaria en Salto

Dejá tu comentario