Alerta roja de Interpol por la búsqueda de un delincuente fugado desde una prisión domiciliaria en Salto

La Policía de Salto busca intensamente por estas horas a un recluso que, encontrándose en prisión domiciliaria por un tema de salud, se fugó y no hay datos sobre su paradero.

Se trata de Carlos Damián Araújo, un recluso que está condenado por reiterados delitos de receptación, tráfico de armas y municiones, y tráfico de estupefacientes.

El delincuente se fugó el pasado mes de enero, luego que una jueza subrogante durante la Feria Judicial Mayor le diera prisión domiciliaria porque debía operarse de una hernia, fue cuando el individuo aprovechó para desaparecer y hasta ahora lo siguen buscando.

Las autoridades presumen que puede estar en el litoral argentino e Interpol emitió un Alerta Roja ya que también lo están buscando. La Policía de Salto realizó varios allanamientos en las últimas horas y esperan poder dar con el sujeto, que es considerado peligroso.

Pero las autoridades judiciales también señalaron que quienes estén colaborando con el ocultamiento de esta persona serán sancionados en base a lo establecido por el artículo 185 del Código Penal, que dice que "el particular que de cualquier manera, procurare o facilitare la evasión de un preso, o detenido por delito, será castigado con seis meses de prisión a seis años de penitenciaría".

Hasta el momento no hay datos en relación a esta persona pero la Policía solicita a la población que colabore con su captura, aportando datos al 911.