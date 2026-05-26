Negro concurrió al Parlamento por químico incautado en Argentina con documentos falsos que había pasado por Uruguay

El ministro del Interior, Carlos Negro, compareció este martes a la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado por el cargamento de precursores químicos incautado en Argentina con documentación falsa que había pasado por Fray Bentos tras ingresar a Uruguay desde Brasil y tenía como destino a Bolivia.

El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, indicó que la información de la sesión es reservada a pedido de Negro, porque la investigación del caso sigue en curso en Uruguay y en Argentina. "El narcotráfico es un fenómeno internacional, que somos parte de ello y que tenemos que tener mucha coordinación internacional", afirmó. "No se para más eso", agregó.

Bordaberry sostuvo que se debe realizar un trabajo coordinado de Aduanas, Ministerio de Salud Pública y Ministerio del Interior con Gendarmería Argentina.

Seguí leyendo Orsi encabeza este miércoles el Consejo de Ministros sobre el proyecto de ley de Rendición de Cuentas

El legislador colorado manifestó su disconformidad porque Negro aún no envió al Parlamento el proyecto que prevé la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación de la órbita del Ministerio del Interior.

"No hay un sentido de la urgencia del problema que tenemos con la inseguridad", afirmó Bordaberry y abogó para que el INR sea un instituto independiente para permitir una política carcelaria para la rehabilitación de los reclusos y evitar la reincidencia.

En tanto, el senador del Partido Nacional, Javier García, se refirió al cargamento incautado y afirmó que la comercialización del precursor químico es lícita, pero que puede derivar en algo ilícito.

El legislador nacionalista indicó que se debe analizar los procedimientos y las normas vigentes para evitar que se cometan hechos ilícitos. García dijo que hay que preservar que la comercialización legal que se hace de precursores químicos para utilizar en la industria de pinturas y productos cosméticos tenga todas las garantías y que no haya derivaciones.

PARLAMENTO DOS

Por su parte, el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, indicó que Negro y el director nacional de Aduanas, Joaquín Serra, aportaron información sobre los procedimientos que se llevaron adelante en relación a los precursores químicos, que si bien tiene un uso industrial también es utilizado en el procesamiento de cocaína y otras sustancias estupefacientes.

Brenta sostuvo que la investigación judicial determinará el destino que iba a tener el producto incautado. Ante la sospecha de que pudiera ser usado para la producción de drogas la Aduanas alertó al Ministerio del Interior y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas en coordinación con autoridades argentinas logró la detención de los vehículos y la incautación del producto químico.