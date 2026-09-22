Al Ministerio del Interior "le preocupa" la "incidencia" del dinero del narcotráfico en "estructuras políticas", dijo Negro

El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió a la Operación Trazador en la que fue condenado Pablo Leiva, el ahora exasesor de un edil del Partido Nacional, Gonzalo Gómez.

"El narcotráfico, la incidencia que tiene el dinero producto del narcotráfico en las estructuras de un país, políticas pero también económicas, toda la problemática que genera el lavado de dinero como distorsión de un sistema económico, en el país, en la región y en el mundo, por supuesto que preocupa al Ministerio del Interior", remarcó Negro.

"No se trata solamente de incautar, no se trata solamente de meter presas a las personas. Es también pensar que algún día salen y lo que nosotros nos proponemos es que cuando salgan no tengan un peso, entonces ahí también está la labor de la investigación del Ministerio del Interior, en luchar contra las estructuras de lavado de dinero que no le permitan a los criminales contar con dinero malhabido", dijo.

Respecto al vínculo entre el condenado y el edil de Montevideo, Negro indicó que continúa la investigación. "Por lo demás, que responda quien tenga que responder", añadió.

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