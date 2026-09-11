Negro sobre allanamientos nocturnos: "Valorado que sea que los riesgos no superen la efectividad, podría tener una solución positiva"

El tema de los allanamientos nocturnos fue puesto nuevamente sobre la mesa y el ministro del Interior dijo que son bienvenidos los debates en este tipo de cuestiones, ya sea de interés electoral o político.

"Esta en particular tiene la singularidad de que vuelve de un modo recurrente año tras año, década tras década, desde el año 1980 que venimos asistiendo a propuestas de estas características que finalmente son rechazadas por el cuerpo electoral", indicó.

Negro dijo que estará a la escucha y atento a las propuestas que se manejen.

"Nosotros dijimos siempre incluso desde mi época de fiscal que era una cuestión muy debatible donde asistían las razones de un lado y de otra posición que, en definitiva lo importante era hacer una correcta evaluación y ponderación de los riesgos y de la efectividad que tiene una medida de estas características. Valorado que sea que los riesgos no superen la efectividad, podría tener una solución positiva, caso contrario no", manifestó.

El ministro comentó que no hay evidencias que la balanza se incline hacia una posición o hacia la otra.

Negro participó este viernes de la inauguración del stand del Ministerio del Interior en la Expo Prado y manifestó su preocupación por la cantidad de armas de fuego entre la sociedad.

"Nos preocupa la gran cantidad de armas de fuego y municiones que en forma indiscriminada circulan entre la sociedad civil. Estamos trabajando sin parar en el tema. Estamos preparando proyectos de ley, algunas partes de ellos están aprobados en la Rendición de Cuentas, como es la suba de las penas para algunas modalidades de tenencia de armas. También estamos preparando un proyecto que regula, sobretodo la venta de municiones limitando la venta indiscriminada de municiones", destacó.