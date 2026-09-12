RECIBÍ EL NEWSLETTER
malvín norte

Violenta rapiña a mujer de 82 años; delincuente en bicicleta le arrebató la cartera

Los vecinos llamaron al 911, la señora fue asistida y se le diagnosticó un politraumatismo en el hombro izquierdo y un traumatismo facial, producto del golpe contra la vereda.

rapiña mujer

Una señora de 82 años iba caminando por la vereda en Alto Perú y Taboba, en el barrio Malvín Norte, estaba yendo a hacer mandados y llevaba una cartera colgada en su brazo.

El delincuente se acercó en una bicicleta, le arrancó el bolso de la mano, tiró a la mujer al suelo y se fue rumbo a la Rambla Euskal Erría, tal como quedó registrado en una cámara de videovigilancia a la que accedió Subrayado.

Los vecinos llamaron al 911, la señora fue asistida y se le diagnosticó un politraumatismo en el hombro izquierdo y un traumatismo facial, producto del golpe contra la vereda. Fue trasladada a una mutualista privada.

siete delincuentes rapinaron local nocturno en manga; amenazaron con armas de fuego, dispararon y agredieron a tres personas
Seguí leyendo

Siete delincuentes rapiñaron local nocturno en Manga; amenazaron con armas de fuego, dispararon y agredieron a tres personas

Los investigadores de la Zona Operacional II avanzaron en la búsqueda de cámaras y prevén realizar la detención del delincuente en las próximas horas, según supo Subrayado de fuentes vinculadas a la investigación.

Temas de la nota

Lo más visto

Encontraron muerto en la cárcel al hombre imputado por matar a su pareja de una puñalada, en Rocha
INVESTIGAN LAS CAUSAS

Encontraron muerto en la cárcel al hombre imputado por matar a su pareja de una puñalada, en Rocha
LAS HERAS Y AVENIDA ITALIA

Incendio en zona del Hospital de Clínicas generó importante concentración de humo y obligó a desviar el tránsito
policiales

Cinco delincuentes ingresaron con chalecos de policía y armados a barrio privado en Canelones
SE LLEVARON PERTENENCIAS

Siete delincuentes rapiñaron local nocturno en Manga; amenazaron con armas de fuego, dispararon y agredieron a tres personas
OPERACIÓN ZAMA

Un condenado y cuatro imputados de un clan familiar por clonación de vehículos, tráfico de armas y otros delitos

Te puede interesar

Amanecer helado en la estación meteorológica de Florida. Foto: captada del video enviado a Subrayado.
el informe de Nubel Cisneros

De muy frío a templado en la tarde, sin pronóstico de lluvias; el informe de Nubel Cisneros
Sindicatos de la Enseñanza resuelven paro de 48 horas en Institutos Normales, IPA y Formación Docente
DESDE ESTE LUNES

Sindicatos de la Enseñanza resuelven paro de 48 horas en Institutos Normales, IPA y Formación Docente
Siete delincuentes rapiñaron local nocturno en Manga; amenazaron con armas de fuego, dispararon y agredieron a tres personas
SE LLEVARON PERTENENCIAS

Siete delincuentes rapiñaron local nocturno en Manga; amenazaron con armas de fuego, dispararon y agredieron a tres personas

Dejá tu comentario