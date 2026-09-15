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llamado a tener precaución

Descubren dispositivos para clonar tarjetas y captar claves en un cajero automático en Rivera

La Policía incautó dos dispositivos electrónicos colocados en un cajero del BROU. Autoridades piden al usuario que revise que no haya elementos adheridos al cajero.

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Foto: FocoUy. 

La Policía de Rivera acudió el sábado de mañana a un cajero automático del Banco República (BROU) ubicado en José María Damborearena y Monseñor Vera, en la ciudad de Rivera, tras la denuncia de una persona que detectó un artefacto extraño al retirar su tarjeta.

En el lugar fueron incautados dos dispositivos electrónicos que, según las primeras averiguaciones, habían sido colocados para clonar tarjetas y captar claves.

La Policía informó del caso a la Fiscalía especializada en la materia y a personal de la Dirección de Investigaciones, que trabajan para identificar a los responsables.

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La Jefatura de Policía de Rivera pidió a la población que, al utilizar cajeros automáticos, revise que no haya elementos adheridos, tape el teclado al digitar la clave y, en caso de detectar alguna anomalía, llame de inmediato al 911 o concurra a la seccional más cercana.

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