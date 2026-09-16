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IMPUTADO CON PRISIÓN

Fue imputado por intento de femicidio el joven detenido en la Facultad de Medicina, irá a prisión pero primero al Vilardebó

El joven detenido en la Facultad de Medicina fue imputado por intento de femicidio y se impuso una medida cautelar de prisión por 180 días mientas sigue la investigación. Los primeros 30 días irá al Vilardebó.

Foto: Subrayado. Momento de la detención del agresor el 14 de setiembre de 2026.

Foto: Subrayado. Momento de la detención del agresor el 14 de setiembre de 2026.

Richard Gutiérrez, director de Viol. Doméstica y de Género de Jefatura Montevideo.

Fue imputado por intento de femicidio el joven de 19 años detenido el 1 de setiembre en la Facultad de Medicina tras apuñalar a una compañera.

El fiscal Luis Pacheco explicó tras la audiencia de formalización del caso que el delito imputado es femicidio en grado de tentativa, y que se impuso como medida cautelar la prisión efectiva por 180 días, aunque “por expresa recomendación de los peritos psiquiatras forenses”, los primeros 30 días será internado en el hospital Vilardebó.

Formalmente, el delito imputado es "homicidio especialmente y muy especialmente agravado por femicidio", detalló la Fiscalía.

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Consultado acerca de si el joven que intentó matar a una compañera es imputable, el fiscal respondió: “Es capaz de apreciar el carácter ilícito de sus actos aunque presenta algunas dificultades que seguramente ameritarán una pericia ampliatoria”.

La pena mínima para un delito de femicidio es de 15 años, y en este caso, por ser en grado de tentativa, la mínima equivale a la tercera parte, es decir, 5 años, explicó el fiscal.

En la audiencia se indicó que el detenido actuó con premeditación y que era consciente de sus actos cuando apuñaló a su compañera.

En tanto, la víctima "sigue con internación domiciliaria, con tratamientos médicos por las heridas recibidas y, sobre todo, bastante (afectada) a nivel emocional y con atención psiquiátrica", dijo el director de Violencia Doméstica y de Género de la Jefatura de Montevideo, Richard Gutiérrez.

Richard Gutiérrez, director de Viol. Doméstica y de Género de Jefatura Montevideo.

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