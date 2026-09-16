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HABLÓ DE LA CAÍDA DEL PIB

"A mí me gustaría tener otro puerto de ese porte", dijo Orsi sobre proyecto de ampliación de Montecon

El presidente Orsi fue consultado sobre el conflicto en TCP en el puerto de Montevideo y la propuesta de inversión del competidor Montecon.

Foto: FocoUy. Alejandro Sánchez y Yamandú Orsi.

Foto: FocoUy. Alejandro Sánchez y Yamandú Orsi.

El presidente Yamandú Orsi fue consultado este miércoles en rueda de prensa sobre varios temas, entre ellos el conflicto en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) del puerto de Montevideo, y la propuesta de ampliación que presentó Montecon, el otro operador de contenedores.

Sobre el conflicto en TCP, Orsi dijo que “se está negociando en este momento, se está conversando mucho”, y defendió el decreto que obliga a los trabajadores a brindar un servicio mínimo, aún durante el conflicto.

Consultado acerca de si es una medida “lavada”, al no ser un decreto de esencialidad, el presidente respondió: “Es una opinión. Servicios mínimos para nosotros”. Luego insistió en que el gobierno sigue “el camino posible”.

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Montecon

El presidente fue consultado sobre el proyecto de inversión por 900 millones de dólares que le presentó la empresa Montecon, la otra operadora de contenedores en el puerto de Montevideo.

“La propuesta está desde el principio, es una buena propuesta, lo que pasa es que ahí tenemos limitantes que tenemos que analizar”, dijo Orsi.

Y al preguntarle si sería estratégico tener una nueva terminal de contenedores en el puerto, Orsi respondió: “A mí me gustaría tener otro puerto de ese porte”.

Economía y viaje a Naciones Unidas

Acerca de la caída de la economía registrada en el segundo trimestre del año, según los datos del PIB publicados el martes por el Banco Central, Orsi dijo que "el 0,5% de PIB por debajo era previsible, fundamentalmente afectado por la actividad productiva, la ganadería o el agro que se vio perjudicado por el tema de la sequía".

Sobre este tema habló el presidente con la directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) en el almuerzo compartido este miércoles al mediodía, y tras el que habló en rueda de prensa.

Los periodistas también lo consultaron sobre su viaje a la Asamblea General de Naciones Unidas a fin de mes, y dijo que con los líderes de la oposición habló de los temas que son política de Estado en Uruguay.

"Hay temas que son comunes, la solución pacífica de las controversias, el multilateralismo", mencionó como ejemplo.

Las Malvinas y otros temas

En otro orden, Orsi negó que haya recibido una propuesta del Reino Unido para tender un cable subacuático desde las islas Malvinas a Uruguay. Dijo que es "una información falsa".

"Jamás, nunca tuvimos ninguna propuesta, ningún planteo, no se hizo ninguna consideración porque nunca hubo nada. Hubo una empresa norteamericana que está trabajando pero no pensando en Malvinas como punto de enlace, o sea que es una noticia falsa", agregó.

Consultado sobre la posición del gobierno sobre las Malvinas, Orsi respondió: "Es histórica la posición de Uruguay y nos mantenemos. Nosotros tenemos buenas relaciones con todos los países, pero este tema del cable o de fibra, es un error, por decirlo de alguna manera, y hay que tener mucho cuidado de dar manija acá adentro. No se embroma con esas cosas".

También contó que el año próximo viajará a Japón y a India, dos países que son "muy importantes" para Uruguay por su mercado. En este sentido destacó la próxima apertura de una embajada de la India en Montevideo, y señaló que tendrá "una delegación grande".

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