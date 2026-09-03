Negro aseguró que nueva amenaza de muerte "no cambia el rumbo" de su gestión como ministro del Interior

El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió este jueves a las nuevas amenazas de muerte en su contra, al igual que las que recibió la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

"Las amenazas siempre son siempre algo bastante feo de escuchar que se realizan en nuestro país y, en particular, cuando recaen sobre uno", afirmó tras comparecer a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado que analiza la Rendición de Cuentas.

Negro aseguró que en más de 30 años de carrera como fiscal no es la primera amenaza de muerte que recibe, y que "no cambia el rumbo ni del trabajo de mi gestión ni de la de mi equipo".

"Las amenazas suelen provenir de personas vinculadas al crimen organizado y estas personas suelen tener en su prontuario delitos graves, así que no cambia el denominador común", sostuvo. Negro evitó dar mayores detalles de la investigación en su calidad de denunciante.

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