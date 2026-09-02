RECIBÍ EL NEWSLETTER
AGRESORA FUGÓ EN ÓMNIBUS Y FUE DETENIDA

Un hombre de 64 años fue baleado en su auto por una joven de 20 en un intento de rapiña en Paso Molino

La víctima y la agresora se conocían, y habían quedado de verse en Mariano Sagasta, entre San Mateo y Agraciada. Ella le pidió dinero, él se negó, forcejearon y le disparó. La mujer fugó, se subió a un ómnibus y fue detenida en Lezica

rapiña-paso-molino-sagasta-baleado

Un hombre de 64 años fue baleado este miércoles adentro de su vehículo por una joven de 20. El ataque ocurrió en inmediaciones de Mariano Sagasta, entre San Mateo y avenida Agraciada, en Paso Molino.

De acuerdo a la información del caso a la que accedió Subrayado, la víctima y la agresora se conocían, y habían quedado de verse en ese lugar. Una vez en el interior del auto, la mujer le pidió dinero, a lo que el hombre se negó, forcejearon, la joven le disparó y se fue corriendo.

El hombre baleado fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Se encuentra fuera de peligro. En tanto, la mujer se subió a un ómnibus y fue detenida por la Policía en la zona de Lezica, ya que los visualizadores la iban siguiendo a través de las cámaras del Ministerio del Interior.

un ataque a tiros en jardines del hipodromo dejo a un joven de 19 anos en estado grave
Seguí leyendo

Un ataque a tiros en Jardines del Hipódromo dejó a un joven de 19 años en estado grave

Policía Científica realizó el relevamiento del vehículo

Temas de la nota

Lo más visto

video
FUE TRASLADADO A OTRO LUGAR

El BROU inició un sumario con separación del cargo al gerente de la sucursal de Pando tras robo millonario
MONTEVIDEO

Un alumno de Facultad de Medicina apuñaló a una compañera de clase; la víctima tiene 19 años
PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Primavera "complicada para el turismo y el agro", temperaturas de verano y tormentas "cada vez más frecuentes"
EN CAPILLA DE CELLA

Dos jóvenes crearon un santuario de animales en Canelones: el lunes rescataron a un chancho con dos días de vida
DEFENSA IRÁ POR CAMBIO DE CARÁTULA

Imputaron al militar que, circulando a contramano, atropelló y mató a una mujer en moto en Las Piedras

Te puede interesar

Estudiantes de Medicina se movilizaron en reclamo de justicia tras intento de femicidio a alumna: Quiero recibirme, no morirme video
ESTE MIÉRCOLES

Estudiantes de Medicina se movilizaron en reclamo de justicia tras intento de femicidio a alumna: "Quiero recibirme, no morirme"
Investigan red de abogados, personal de salud y policías que captaban víctimas de siniestros de tránsito video
audiencia en curso

Investigan red de abogados, personal de salud y policías que captaban víctimas de siniestros de tránsito
Orsi inicia el viernes ronda de contactos con líderes políticos con reuniones con Ojeda, Manini y Mieres
POR SEPARADO

Orsi inicia el viernes ronda de contactos con líderes políticos con reuniones con Ojeda, Manini y Mieres

Dejá tu comentario