Un hombre de 64 años fue baleado en su auto por una joven de 20 en un intento de rapiña en Paso Molino

Un hombre de 64 años fue baleado este miércoles adentro de su vehículo por una joven de 20. El ataque ocurrió en inmediaciones de Mariano Sagasta, entre San Mateo y avenida Agraciada, en Paso Molino.

De acuerdo a la información del caso a la que accedió Subrayado, la víctima y la agresora se conocían, y habían quedado de verse en ese lugar. Una vez en el interior del auto, la mujer le pidió dinero, a lo que el hombre se negó, forcejearon, la joven le disparó y se fue corriendo.

El hombre baleado fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Se encuentra fuera de peligro. En tanto, la mujer se subió a un ómnibus y fue detenida por la Policía en la zona de Lezica, ya que los visualizadores la iban siguiendo a través de las cámaras del Ministerio del Interior.

Policía Científica realizó el relevamiento del vehículo

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