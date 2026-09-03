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Cuatro hombres extranjeros fueron imputados por explotación sexual de menores; las víctimas estaban bajo amparo de INAU

Las víctimas estaban en situación de extrema vulnerabilidad, informó la Fiscalía en un comunicado. Los hombres fueron a prisión preventiva hasta marzo.

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Imputaron a cuatro hombres por explotación sexual de adolescentes, y van a prisión preventiva hasta marzo. Las víctimas son adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad y bajo amparo del INAU.

La operación por la que se llegó a estos hombres se llamó “Tríada” llevó a varios allanamientos.

El primer imputado fue un hombre de República Dominicana reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados; reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales; reiterados delitos de contribución a la explotación sexual y un delito de violencia doméstica especialmente agravado, este último por tratarse de una mujer menor de edad, todos en régimen de reiteración real entre sí.

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Otro hombre de la misma nacionalidad fue imputado por la presunta comisión de un delito de abuso sexual especial y específicamente agravado en grado de tentativa, en reiteración real con reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier forma, en concurso formal con reiterados delitos de contribución a la explotación sexual de personas menores de edad, en reiteración real con un delito de corrupción; y reiterados delitos de suministro de estupefacientes a personas menores de edad, en calidad de coautor.

El tercer dominicano fue imputado por la presunta comisión de un delito de abuso sexual especial y específicamente agravado, en reiteración real con un delito de abuso sexual sin contacto corporal y reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, en concurso formal con reiterados delitos de contribución a la explotación sexual de personas menores de edad, en reiteración real con un delito de corrupción, también en reiteración real con dos delitos de violencia privada agravada.

Un cuarto hombre, venezolano, fue por la presunta comisión de un delito de abuso sexual especialmente agravado, en reiteración real con un delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales.

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