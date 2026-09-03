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Interior tiene establecido en el plan de seguridad crear "guardia específica para espectáculos deportivos", dijo Negro

El senador blanco, Javier García, consideró que la Policía tiene que volver a ingresar a los estadios y encargarse de la seguridad en el deporte.

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El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió a la violencia en el deporte y aseguró que la normativa actual permite a la Policía a ingresar a las canchas. De todos modos, estudian la creación de una unidad especializada que sustituta la tarea de la seguridad privada que trabaja en los estadios.

"No es la presencia de la Policía en las canchas una novedad. La Policía ingresa a las canchas, a los estadios, y a cualquier espectáculo privado, cada vez que así lo ameritan las circunstancias, por lo tanto no hay ninguna novedad en el ingreso o no", dijo este jueves, luego de comparecer al Parlamento por la Rendición de Cuentas.

En esa línea, el ministro sostuvo que está establecida en el Plan de Seguridad Pública "la intención de conformar una guardia específica para espectáculos deportivos".

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"Esto garantiza que la seguridad pública del territorio, de Montevideo, del área metropolitana, fundamentalmente, que son las áreas afectadas cada vez que hay un partido de envergadura, que no se vean resentidos los servicios de patrullaje y vigilancia de la Policía, porque los recursos humanos son finitos", indicó.

La guardia estaría conformada por funcionarios eventuales. "Esta policía está dentro o fuera. No tiene impedimento de estar dentro, no tiene por qué estar afuera o puede estar afuera y puede estar adentro", detalló y añadió que "va a sustituir seguramente la función de muchos de los empleados que hoy son de empresas privadas de vigilancia".

Por este tema, la AUF viene manteniendo reuniones con el Ministerio del Interior. En el marco de las medidas, también se sumaría "el compromiso fuerte de la Asociación Uruguaya de Fútbol de incrementar la tecnología para la detección de las personas que están impedidas a ingresar. Ya sea por la lista de impedidos del derecho de admisión que actualmente existe, sino también en virtud de este nuevo decreto que próximamente vamos a detallar".

El senador blanco, Javier García, consideró que la Policía tiene que volver a ingresar a los estadios y encargarse de la seguridad en el deporte.

"Los espectáculos deportivos, que concentran a 10 mil, 20 mil y 50 mil personas, son organizados por instituciones privadas. Pero los espectáculos son públicos. Y estamos en un clima de violencia y de falta de límites que hay que entender que la Policía es quien tiene la capacidad de disuasión, prevención y represión de la violencia. Hay que avanzar sobre reconquistar el territorio", dijo García.

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