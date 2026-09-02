Investigan red de abogados, personal de salud y policías que captaban víctimas de siniestros de tránsito

Investigan a una red de abogados, personal de salud y policías que captaba víctimas de siniestros de tránsito.

Se prevé imputar a 16 detenidos este miércoles. Hubo 70 indagados en el proceso.

Los policías o enfermeros informaban a gestores sobre siniestros graves o fatales, y los abogados se ponían en contacto con las víctimas.

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Los delitos por los que pueden ser imputados son cohecho calificado, asociación para delinquir y revelación de documentos secretos.

Los funcionarios públicos indagados accedían a datos personales de las víctimas de siniestros, para enviarles a los abogados a través del sistema de seguridad pública e incluso enviaban fotografías de las lesiones.

El abogado de los indagados, Joaquín Abal, explicó que "se espera que algunos de los imputados lleguen a acuerdos".

"Es una red bastante extensa", señaló. La investigación comenzó por una denuncia anónima, dijo.