Hubo amenazas de muerte contra la fiscal de Corte y el ministro del Interior, informó Ferrero en el Parlamento

La fiscal de Corte Mónica Ferrero volvió a recibir amenazas de muerte e informó a legisladores que también las hubo contra el ministro del Interior, Carlos Negro.

Las autoridades tienen conocimiento de la situación y se están tomando los recaudos correspondientes. Las personas que amenazaron a las autoridades estuvieron implicadas en homicidio especialmente agravado, lo que denota su peligrosidad.

La fiscal sufrió un atentado en su casa en la madrugada del 28 de setiembre de 2025. Ese día, dos personas ingresaron a su hogar y dispararon al menos dos veces. Ferrero se encontraba con familiares allí, pero no hubo personas heridas.

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Los delincuentes, que ingresaron por una azotea con un artefacto explosivo, causaron además una explosión, que derivó en daños en ventanas y parte de la vivienda. Enseguida, ambos se subieron a una camioneta y huyeron. Había custodia para la fiscal de Corte, pero estaba ubicada en el frente de la vivienda.

Por ese hecho, hasta el momento, hay once personas, entre imputados y condenados.