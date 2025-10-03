"Corrimos buscando un lugar donde escondernos", dijo una joven que presenció balacera donde ensayaba su comparsa

Un ataque a tiros se produjo este jueves de noche en la zona donde ensayaba la comparsa al Son de Tula y tres mujeres fueron heridas en el lugar.

Una joven que forma parte del cuerpo de baile de la comparsa y que estuvo en ese momento contó a Subrayado que estaban realizando su segunda vuelta del ensayo cuando escucharon los disparos, y que vieron a dos personas en una moto que les disparó a otros que estaban en otra moto en la vereda de enfrente.

"Entre nervios y miedo, corrí junto a varias compañeras a buscando un lugar donde escondernos. La verdad es que fue espantoso, un suceso muy triste y catastrófico. Fue una situación que a menudo pasa en nuestro país pero está vez nos tocó vivir en nuestro ensayo", expresó y agregó: "Gracias a Dios no hay ninguna componente herida".

La comparsa Al son de Tula emitió un comunicado afirmando que los hechos "fueron totalmente ajenos al grupo".

"Si bien los episodios sucedieron en el lugar donde ensayamos, reiteramos de forma categórica: fueron ajenos, completamente ajenos a Al Son de Tula. Queremos transmitir tranquilidad: todos nuestros integrantes se encuentran bien. Las personas heridas no forman parte de la comparsa, aunque suelen acompañarnos en cada ensayo apoyando; por ese motivo también quedamos a disposición de ellas para lo que necesiten", señaló en el escrito.

Y agregó: "Aclaramos además que desconocemos los motivos, las personas involucradas y el porqué de lo sucedido. Rechazamos y no aceptamos la violencia bajo ninguna circunstancia ni concepto. En nuestros cuatro años de trayectoria es la primera vez que atravesamos una situación de este tipo, y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con respeto, unión y alegría".

Por su parte, la joven que dialogó con Subrayado remarcó que los ensayos reúnen amigos, vecinos, familiares y demás personas de la zona y que nunca les tocó presenciar un hecho de "de tanta intensidad y peligro". "Nuestros domingos son considerados para todos como un día donde el barrio se enriquece de cultura y familia", remarcó y agregó que la instancia actual de los ensayos para la prueba de admisión de las Llamadas convoca más personas alrededor de la comparsa.

"Fue algo completamente ajeno a nuestra comparsa. Pedimos respeto por nuestros vecinos heridos y no queremos que esto manche una imagen que de a poco venimos construyendo hace ya 4 años", añadió la joven.

EL CASO

Tres mujeres de 21, 28 y 34 años fueron baleadas en la noche de este jueves cuando se encontraban acompañando el ensayo de una comparsa en el barrio Plácido Ellauri, Montevideo.

Según información con la que cuenta la Policía, uno o más delincuentes dispararon contra las víctimas, que se encontraban en medio de la aglomeración de personas. Según testigos, se escucharon disparos de arma automática.

Tras ser heridas, las víctimas cayeron al suelo y fueron trasladadas en vehículos particulares a la policlínica de Capitán Tula, ubicada a pocos minutos de allí, en el barrio Piedras Blancas. Las tres ingresaron graves y fueron derivadas más tarde a un hospital o sanatorio.