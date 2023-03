Negociación "minuto a minuto" por la reforma jubilatoria: diputados deciden si votan hoy o no

Desde la hora 10 se reúne la Comisión pero desde ya se prevé que haya pedidos de cuartos intermedios para seguir negociando con los diputados de Cabildo Abierto que se niegan a votar el proyecto si no se incorporan en el texto definitivo los cambios que el senador Guido Manini Ríos presentó el miércoles a la ministra de Economía Azucena Arbeleche, y que luego, el jueves, habló personalmente con el presidente Lacalle Pou.

Según supo Subrayado los diputados del Partido Nacional analizan esta mañana la posibilidad de postergar toda la votación para la semana próxima o para después de Turismo y así evitar una crisis mayor dentro de la coalición por las diferencias con Cabildo Abierto. Otra opción es proponer al resto de los socios de la coalición aprobar ahora los artículos del proyecto donde hay acuerdo general, dejando para más adelante los temas polémicos donde no hay acuerdo.

Manini Ríos dejó por escrito en el documento que entregó a Arbeleche que si se incorporan sus planteos los diputados de Cabildo Abierto levantan este mismo viernes la mano para aprobar la reforma y llevarla al Plenario de la Cámara de Representantes con el apoyo de toda la coalición de gobierno.

Pero hasta ahora el gobierno y los legisladores del Partido Nacional, en particular, le han dicho que no a las dos propuestas principales que Cabildo Abierto exige para votar la reforma.

Manini dijo que para ellos es “central” quitar del proyecto de reforma la posibilidad de que las AFAP inviertan en el exterior el dinero que ahorran en ellas los trabajadores uruguayos, y en el documento que entregó a la ministra Arbeleche (al que accedió Subrayado) plantea que se defina ese tema en un proyecto de ley aparte, fuera de la reforma jubilatoria.

El senador y líder de Cabildo Abierto dijo al respecto que hay “intransigencia” del gobierno y que no entiende por qué no se acepta quitar ese aspecto de la reforma y tratarlo de manera independiente, por fuera de esta ley. Manini asegura que no modifica en nada “la esencia” de la reforma.

El otro punto en discordia es la cantidad de años que se toman para calcular la jubilación al momento del retiro. El texto original de la reforma plantea 25 años y Cabildo Abierto proponía en un principio dejarlo en 15. En el documento que Manini presentó a la ministra Arbeleche se propone una redacción intermedia que habla de 20 años.