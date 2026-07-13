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CONFLICTO

Negociación en el Ministerio de Trabajo intenta destrabar conflicto entre sindicato y TCP en el puerto de Montevideo

El sindicato realiza un paro este lunes, primero para reunirse en asamblea y luego para asistir a la negociación con representantes de TCP en el Ministerio de Trabajo.

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A las 11 de la mañana comenzó la reunión de negociación en el Ministerio de Trabajo entre el sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y representantes de la empresa que opera una de las playas de contenedores en el puerto de Montevideo.

La negociación intenta destrabar un nuevo conflicto en la empresa internacional, que tiene como socio al Estado a través de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

El sindicato de TCP resolvió hacer un paro este lunes desde la hora 7, primero para reunirse en asamblea y luego para asistir a la negociación en el Ministerio.

este lunes vuelven a reunirse el sindicato terminal cuenca del plata y la empresa, en ministerio de trabajo
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Este lunes vuelven a reunirse el sindicato Terminal Cuenca del Plata y la empresa, en Ministerio de Trabajo

En tanto la empresa comunicó a clientes y operadores que no podrá recibir camiones con mercadería hasta que se levante el paro.

Según indicaron desde el sindicato a Subrayado, la asamblea de la mañana resolvió aceptar la propuesta del Ministerio que acordar “paz laboral” mientras se negocia de forma diaria hasta el 22 de julio. Esto implicaría no hacer más paro hasta esa fecha, a la espera de firmar un nuevo convenio colectivo.

El sindicato reclama un mínimo de 25 jornales asegurados para cada trabajador.

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