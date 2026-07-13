El 911 recibió llamado con amenaza de muerte a Carlos Negro; el sospechoso fue detenido y confesó

Foto: FocoUy. Carlos Negro, ministro del Interior. Foto: FocoUy. Carlos Negro, ministro del Interior.

El 911 y el teléfono 0800 5000 del Ministerio del Interior recibieron llamados el sábado, en los que se amenazó de muerte al ministro del Interior, Carlos Negro. Según supo Subrayado, las personas que llamaron dijeron que lo tenían "controlado" y que lo matarían.

Las llamadas fueron realizadas desde la zona de Barros Blancos, en Canelones, donde este domingo, a menos de 24 horas de recibida la amenaza, la Policía hizo un allanamiento y detuvo a un hombre de 30 años, sin antecedentes penales. Será llevado ante la Fiscalía de Pando en la tarde de este lunes.

El hombre confesó haber sido quien llamó: dijo que consumió drogas y llamó al servicio de emergencias. Fuentes de la investigación dijeron a Subrayado que esta persona no tiene vínculos con organizaciones criminales y todo apunta a que se trató de una broma de mal gusto.

En la vivienda allanada fueron incautados celulares y no se hallaron armas.

Temas de la nota Carlos Negro

amenaza